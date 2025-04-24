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Туляков приглашают на фестиваль семейного волейбола
Фото: ru.freepik.com.

Туляков приглашают на фестиваль семейного волейбола

Организаторы принимают заявки на участие.

2 мая в Туле пройдет фестиваль семейного волейбола. К участию приглашаются семейные команды, состоящие из двух человек — родственников, среди которых один не является подготовленным волейболистом. Уровень подготовки определяется исключительно оргкомитетом. Если ребенок занимается в ДЮСШ, то он должен быть не старше 2008 года рождения.

Количество участвующих команд — 24. Заявки принимаются на почту [email protected] до 30 апреля.

Место проведения соревнований: Тула, ул. Жаворонкова, ЦПКиО, корпус 1.

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вчера, в 07:42 +1
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