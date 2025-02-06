В Суворове за покушение на убийство задержан мужчина

Фото СК.

Следствием установлено, что в квартире на улице Тульской в Суворове 33-летний мужчина, будучи в состоянии опьянения, нанес несколько ударов ножом по телу своего знакомого — 47-летнего местного жителя. От полученных повреждений тот потерял сознание. В этот момент в квартире находилась сожительница пострадавшего. Она вызвала скорую, которая оперативно забрала раненого в больницу. Он выжил.

СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство.

— Следователями территориального следственного отдела осмотрено место происшествия, допрошены свидетели и подозреваемый, назначены необходимые судебные экспертизы. В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.