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В Суворове за покушение на убийство задержан мужчина
Фото СК.

В Суворове за покушение на убийство задержан мужчина

Преступление совершено в ночь на 26 января на улице Тульской.

Следствием установлено, что в квартире на улице Тульской в Суворове 33-летний мужчина, будучи в состоянии опьянения, нанес несколько ударов ножом по телу своего знакомого — 47-летнего местного жителя. От полученных повреждений тот потерял сознание. В этот момент в квартире находилась сожительница пострадавшего. Она вызвала скорую, которая оперативно забрала раненого в больницу. Он выжил.

СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство. 

— Следователями территориального следственного отдела осмотрено место происшествия, допрошены свидетели и подозреваемый, назначены необходимые судебные экспертизы. В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

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