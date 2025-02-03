Туляк: «В Пролетарском округе огромный кусок леса отдали под застройку»

На запрос Myslo в правительстве Тульской области ответили, что это было 10 лет назад.

Историей участка земли в микрорайоне Рублево-Медвенское заинтересовался пользователь Myslo Petka3. Он написал блог «Тульский лес отдали под застройку», где сообщил, что в Пролетарском округе Тулы большой кусок исконного леса отдали под застройку, — более 400 000 квадратных метров.

«Ни у власти, ни в госреестре, конечно, вопросов не возникло», — заключил автор.

Законно ли это? Myslo отправил запрос в министерство имущественных и земельных отношений. И вот какой ответ мы получили:

«Сообщаем, что постановлением администрации Ленинского района в 2010 году была утверждена документация по планировке жилой застройки части территории муниципального образования Медвенское Ленинского района, согласно которой на ней предусматривалось размещение жилой застройки. В 2016 году по решению Тульской городской Думы на территории д. Медвенка была установлена зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж-1. Участок находится в частной собственности».



