«Искусство, врачующее душу»: в Туле открылась выставка афганского художника Заби Пайкана

Фото Алексея Пирязева.

Выставка «Искусство, врачующее душу» открылась в атриуме Тульского кремля.

Картины Заби Пайкана завораживают. Это всегда цвет и свет, буйство красок, эмоции и разнообразие сюжетов. Художник пишет на холсте, коже, бархате, шкурах животных.

Тематика картин мастера разнообразна: городские пейзажи, природа, животные, натюрморты, цветы. Художник не скрывает, что во многом на него оказало влияние творчество мастеров русской школы живописи — Ивана Шишкина, Ивана Айвазовского, Карла Брюллова и других.



Мастер-класс для юных тульских художников.

Уже 26 лет Заби живет в России, в Москве. Он очень хорошо говорит по-русски, смеется над нашими шутками и любит русскую культуру. Он удивился, что такой прекрасный город, как Тула, всего в двух часах езды от столицы.

— Если бы я знал, что рядом с Москвой есть такой город, я бы обязательно приехал к вам раньше, — рассказал Myslo Заби Пайкан. — Это город-герой, я сегодня уже побывал в музее оружия, мне очень понравилось. Я благодарен моим друзьям за то, что все-таки приехал в ваш город.

Я портретист, но пишу все, что мне нравится, ограничений у меня нет. Придумываю сюжет и создаю его на том материале, который для этого подходит. Например, я отдыхал в Крыму, вышел из моря и увидел, как бежит коза, а за ней летит орел. Фотоаппарата с собой не было, но я запомнил этот сюжет и потом создал его.

В России Заби Пайкан начал писать русские пейзажи, отмечая их теплый, живой мир. Русская природа стала для мастера новым источником вдохновения.

Несмотря на многообразие сюжетов и красок, картины объединяет общая идея — они говорят о мире и гармонии. Заби пытается с помощью своих картин, в которых отражается вечный процесс обновления, противостояние сил добра и зла, научить нас видеть и слышать прекрасное.

На открытии выставки министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина сказала:

— Заби — восточный художник. Он родился и получил образование в Афганистане, затем жил в Иране, впитал культуру этой страны. Уже много лет он живет в Москве, но несет с собой культурный код Востока. У нас есть прекрасная возможность познакомиться с его картинами. По поручению губернатора Дмитрия Миляева выставка проходит в кремле, на большой площадке, чтобы туляки и гости нашего региона могли познакомиться с выставкой «Искусство, врачующее душу» в самом людном месте.

Заби Пайкан признался всем гостям открытия выставки, что они его очень вдохновляют, — хочется идти и писать новые картины.

— Искусство вдохновляло меня всегда. Я пишу картины с семи лет, и моими вдохновителями всегда были русские художники. И я поставил себе цель — жить в России. Благодарю бога за то, что я сюда приехал. У меня было уже очень много выставок. Я всегда хотел своим искусством лечить людей. Думал, какой выбрать сюжет, цвета, тона, чтобы люди смотрели на мои картины и их душа радовалась!

В благодарность за теплый прием на тульской земле Заби Пайкан подарил свою картину Дмитрию Миляеву.

Заби Пайкан родился в столице Афганистана — Кабуле. Первая персональная выставка состоялась, когда ему было 16 лет. После этого на родине Заби прошло еще несколько выставок молодого художника. Гостями вернисажей становились дипломаты из разных стран.

С 1998 года Заби живет в России. Его выставки проходили в Англии, Германии, Франции, Дании. В России: в Москве и Подмосковье, Липецке, Орле, Крыму, Иваново и других городах.