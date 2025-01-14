Дмитрий Миляев – футболистам «Арсенала»: «Мы всей душой будем болеть за вас»

14 января губернатор Тульской области Дмитрий Миляев посетил учебно-тренировочную базу футбольного клуба «Арсенал».

— Сезон в разгаре, впереди — самые важные, решающие матчи. Вы не хуже меня знаете, что на предстоящем очень ответственном отрезке крайне важна четкая командная работа. Надеюсь, что за время сборов вам удастся сплотиться, как следует сыграться, чтобы побороться за высшие строчки в турнирной таблице. Важно демонстрировать красивую игру от матча к матчу, по максимуму использовать все шансы. В Туле очень преданные, искренние болельщики. Они любят и горячо поддерживают нашу команду, которая была и остается визитной карточкой тульского спорта. Мы всей душой будем болеть за вас. Ждем от вас новых побед и красивой игры! — сказал Дмитрий Миляев футболистам клуба.

Подготовку к сезону и играм футбольный клуб «Арсенал» проводит на учебно-тренировочной базе «Тулажелдормаш». Здесь для футболистов созданы все условия для полноценной подготовки к регулярным играм первенства. В распоряжении команды натуральное поле, три корпуса, которые оснащены комнатами для восстановления, тренажерный зал, собственная столовая, комнаты отдыха и проживания. В ходе сезона более 50% игроков проживают на базе. А на протяжении последних четырех сезонов команда проводит летние сборы на этой базе.

Также губернатор провел встречу с генеральным директором АНО ПФК «Арсенал» Валерием Гриньковским и главным тренером клуба Александром Сторожуком. Глава региона напомнил, что ранее давал поручение проработать вопрос подготовки футболистов для команд с нуля. В итоге в структуре клуба появилась молодежная команда, которая будет формироваться исключительно из выпускников академии «Арсенала».

— Выстроена полноценная спортивно-селекционная вертикаль для футболистов, прошедших школу академии. Она позволит не только создать необходимый спортивный резерв, но и станет отличным трамплином для молодых воспитанников, желающих войти в состав команды «Арсенал-2», — отметил Дмитрий Миляев.

Губернатор подчеркнул, что в настоящий момент перед руководством ПФК «Арсенал» стоит несколько важных задач, в том числе по усилению состава в период трансферного окна. К клубу уже присоединилось несколько новых игроков. Кроме того, в этом году планируется усовершенствовать тренировочную материально-техническую базу клуба, что будет способствовать созданию условий для качественной подготовки футболистов.