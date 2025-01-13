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Туляк обокрал кофейный автомат самообслуживания

Туляк обокрал кофейный автомат самообслуживания

Уловом воришки стали трубочки, сахар и одноразовые стаканчики.

11 января в Туле молодой человек обокрал кофейный автомат самообслуживания, расположенный по адресу: проспект Ленина, 123.

Парень, старательно прикрывавший лицо, для начала засунул в рюкзак трубочки и пакетики с сахаром и пошел на выход. Потом вернулся и захватил одноразовые стаканчики, после чего скрылся окончательно.

По словам владельцев автомата, молодой человек уже не в первый раз приходит за добычей:

— До этого так же забирал трубочки, сахар, стаканчики и крышки. Общий ущерб небольшой — примерно 1500 рублей. Но не стоит забывать об утраченной выгоде: люди приходят за напитком, а стаканов и крышек нет.

По нашей информации, владельцы точки самообслуживания в ближайшее время хотят обратиться в полицию. 

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кражаворовствоТулапроисшествиякофейный автомат

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