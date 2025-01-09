В пятницу на некоторых улицах Тулы отключат холодную воду

В пятницу, 10 января, с 8.30 до окончания ремонтных работ будет прекращена подача холодной воды в частном секторе по адресам:
- ул. Ключевая, 3-59,
- ул. Мелиховская, 4-26,
- ул. Серпуховская, 1-37,
- ул. Горельская,
- 2-10 Горельские проезды,
- ул. Светлая,
- 1-2 Светлые проезды
- пер. Грачевский, 12
- 14-й Горельский пр-д, 1-19,
- 17-й Горельский пр-д, 40-50,
- 18-й Горельский пр-д, 40-61,
- ул. Фруктовая, 4,
- Чистый пр-д,
- ул. Малаховская,
- ул. Тесницкая,
- ул. Богучаровская,
- 2-й Тесницкий пр-д,
- 18-й пр-д пос. Октябрьский, 21,
- ул. Богучаровская, 2-а,
- ул. Любомудрова,
- пер. Охотный.
Кроме того, пониженное давление воды ожидается в частном секторе по адресам:
- ул. Энтузиастов,
- пер. Поддубный,
- пер. Соснянский,
- 2-й Горельский пр-д,
- 4-й Горельский пр-д,
- ул. Партизанская,
- ул. Молодежная,
- 1-7 Солнечные проезды,
- ул. Макаренко, 29, к. 4, 31.
После окончания работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.