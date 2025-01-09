В пятницу на некоторых улицах Тулы отключат холодную воду

Фото Дмитрия Дзюбина.

Об этом предупреждает АО «Тулагорводоканал».

В пятницу, 10 января, с 8.30 до окончания ремонтных работ будет прекращена подача холодной воды в частном секторе по адресам:

ул. Ключевая, 3-59,

ул. Мелиховская, 4-26,

ул. Серпуховская, 1-37,

ул. Горельская,

2-10 Горельские проезды,

ул. Светлая,

1-2 Светлые проезды

пер. Грачевский, 12

14-й Горельский пр-д, 1-19,

17-й Горельский пр-д, 40-50,

18-й Горельский пр-д, 40-61,

ул. Фруктовая, 4,

Чистый пр-д,

ул. Малаховская,

ул. Тесницкая,

ул. Богучаровская,

2-й Тесницкий пр-д,

18-й пр-д пос. Октябрьский, 21,

ул. Богучаровская, 2-а,

ул. Любомудрова,

пер. Охотный.

Кроме того, пониженное давление воды ожидается в частном секторе по адресам:

ул. Энтузиастов,

пер. Поддубный,

пер. Соснянский,

2-й Горельский пр-д,

4-й Горельский пр-д,

ул. Партизанская,

ул. Молодежная,

1-7 Солнечные проезды,

ул. Макаренко, 29, к. 4, 31.

После окончания работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.