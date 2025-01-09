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В пятницу на некоторых улицах Тулы отключат холодную воду
Фото Дмитрия Дзюбина.

В пятницу на некоторых улицах Тулы отключат холодную воду

Об этом предупреждает АО «Тулагорводоканал».

В пятницу, 10 января, с 8.30 до окончания ремонтных работ будет прекращена подача холодной воды в частном секторе по адресам:

  • ул. Ключевая, 3-59,
  • ул. Мелиховская, 4-26,
  • ул. Серпуховская, 1-37,
  • ул. Горельская,
  • 2-10 Горельские проезды,
  • ул. Светлая,
  • 1-2 Светлые проезды
  • пер. Грачевский, 12
  • 14-й Горельский пр-д, 1-19,
  • 17-й Горельский пр-д, 40-50,
  • 18-й Горельский пр-д, 40-61,
  • ул. Фруктовая, 4,
  • Чистый пр-д,
  • ул. Малаховская,
  • ул. Тесницкая,
  • ул. Богучаровская,
  • 2-й Тесницкий пр-д,
  • 18-й пр-д пос. Октябрьский, 21,
  • ул. Богучаровская, 2-а, 
  • ул. Любомудрова,
  • пер. Охотный.

Кроме того, пониженное давление воды ожидается в частном секторе по адресам:

  • ул. Энтузиастов,
  • пер. Поддубный,
  • пер. Соснянский,
  • 2-й Горельский пр-д,
  • 4-й Горельский пр-д,
  • ул. Партизанская,
  • ул. Молодежная,
  • 1-7 Солнечные проезды,
  • ул. Макаренко, 29, к. 4, 31.

После окончания работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

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ТулаТулагорводоканал
 

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