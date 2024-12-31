В спортклубе «Чемпион» состоялся новогодний турнир по дзюдо

Фото предоставлено СК "Чемпион"

В зареченском спортивном клубе «Чемпион» состоялись заключительные соревнования 2024 года – Новогодний турнир по дзюдо. В нём приняли участие более 170 юных дзюдоистов в возрасте от 7 лет и старше. Они представляли СК «Чемпион», спортшколу олимпийского резерва «Юность», Областную спортивную школу олимпийского резерва, а также клуб «Дзюдо-Тула».

Все спортсмены были разделены по весовым и возрастным категориям, каждому предстояло провести три поединка – чтобы самые юные дзюдоисты поняли прочувствовали, что такое настоящие соревнования. И, конечно, не обошлось без сюрпризов: организаторы пригласили на турнир любимых сказочных персонажей – Деда Мороза и Снегурочку.

Все участники были награждены медалями, грамотами и сладкими призами от депутата Тульской областной Думы Дмитрия Андросова. Турнир прошел в рамках программы «Чемпионом можешь ты не быть, но здоровым быть обязан – 4», реализуемой при поддержке Фонда президентских грантов.