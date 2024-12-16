Тульские рукопашники завоевали 37 медалей на первенстве ЦФО

В Липецке состоялись чемпионат и первенство ЦФО по рукопашному бою.
В турнирах принимали участие более 500 спортсменов из 15 субъектов Центрального федерального округа страны.
Сборная Тульской области заняла второе общекомандное место в рамках чемпионата и первенства. Отметим, что соревнования являлись отборочными для участия в чемпионате России, который пройдёт в Челябинске в феврале 2025 года, и в первенстве России, которое состоится в марте 2025 года в Волгограде.
В личном зачете тульские рукопашники показали следующие результаты:
Чемпионат ЦФО:
- 1-е место — Архипов Никита
- 1-е место — Шубина Александра
- 2-е место — Багомедов Магомед
- 2-е место — Варенов Сергей
- 3-е место — Петров Сергей
- 3-е место — Силенко Кирилл
- 3-е место — Фатеева Анна
- 3-е место — Никишина Виктория
Первенство ЦФО:
Юниоры 18-21 год
- 1-е место — Дагаев Кирилл
- 3-е место — Кайтазов Руслан
Возрастная группа 16-17 лет
- 1-е место — Чатоян Левон
- 1-е место — Февралев Евгений
- 1-е место — Климкин Егор
- 1-е место — Чигарина Александра
- 1-е место — Рыжова Серафима
- 2-е место — Чеканихин Игорь
- 2-е место — Разносилина Виктория
- 2-е место — Нефёдова Алина
- 3-е место — Фонин Роман
- 3-е место — Власкин Федор
- 3-е место — Миляева Мария
- 3-е место — Азимова Ксения
Возрастная группа 14-15 лет
- 1-е место — Остаченов Глеб
- 1-е место — Тарасова Софья
- 1-е место — Галушко Мария
- 2-е место — Литвинов Валерий
- 2-е место — Тумасян Валерий
- 2-е место — Гарбуз Евгений
- 2-е место — Буравцов Михаил
- 3-е место — Багомедов Гамзат
- 3-е место — Галушко Семен
- 3-е место — Лытнев Дмитрий
- 3-е место — Симоник Ангелина
- 3-е место — Фомина Дарья
- 3-е место — Власова Серафима
- 3-е место — Савченко Виктория
Возрастная группа 12-13 лет
- 2-е место — Лапина Мирослава