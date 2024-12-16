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Тульские рукопашники завоевали 37 медалей на первенстве ЦФО

Тульские рукопашники завоевали 37 медалей на первенстве ЦФО

Поздравляем спортсменов!

В Липецке состоялись чемпионат и первенство ЦФО по рукопашному бою.
В турнирах принимали участие более 500 спортсменов из 15 субъектов Центрального федерального округа страны.

Сборная Тульской области заняла второе общекомандное место в рамках чемпионата и первенства. Отметим, что соревнования являлись отборочными для участия в чемпионате России, который пройдёт в Челябинске в феврале 2025 года, и в первенстве России, которое состоится в марте 2025 года в Волгограде.

В личном зачете тульские рукопашники показали следующие результаты:

Чемпионат ЦФО:

  • 1-е место — Архипов Никита
  • 1-е место — Шубина Александра
  • 2-е место — Багомедов Магомед
  • 2-е место — Варенов Сергей
  • 3-е место — Петров Сергей
  • 3-е место — Силенко Кирилл
  • 3-е место — Фатеева Анна
  • 3-е место — Никишина Виктория

Первенство ЦФО:

Юниоры 18-21 год

  • 1-е место — Дагаев Кирилл
  • 3-е место — Кайтазов Руслан

Возрастная группа 16-17 лет

  • 1-е место — Чатоян Левон
  • 1-е место — Февралев Евгений
  • 1-е место — Климкин Егор
  • 1-е место — Чигарина Александра
  • 1-е место — Рыжова Серафима
  • 2-е место — Чеканихин Игорь
  • 2-е место — Разносилина Виктория
  • 2-е место — Нефёдова Алина
  • 3-е место — Фонин Роман
  • 3-е место — Власкин Федор
  • 3-е место — Миляева Мария
  • 3-е место — Азимова Ксения

Возрастная группа 14-15 лет

  • 1-е место — Остаченов Глеб
  • 1-е место — Тарасова Софья
  • 1-е место — Галушко Мария
  • 2-е место — Литвинов Валерий
  • 2-е место — Тумасян Валерий
  • 2-е место — Гарбуз Евгений
  • 2-е место — Буравцов Михаил
  • 3-е место — Багомедов Гамзат
  • 3-е место — Галушко Семен
  • 3-е место — Лытнев Дмитрий
  • 3-е место — Симоник Ангелина
  • 3-е место — Фомина Дарья
  • 3-е место — Власова Серафима
  • 3-е место — Савченко Виктория

Возрастная группа 12-13 лет

  • 2-е место — Лапина Мирослава

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