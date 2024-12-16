Тульские рукопашники завоевали 37 медалей на первенстве ЦФО

В Липецке состоялись чемпионат и первенство ЦФО по рукопашному бою.

В турнирах принимали участие более 500 спортсменов из 15 субъектов Центрального федерального округа страны.

Сборная Тульской области заняла второе общекомандное место в рамках чемпионата и первенства. Отметим, что соревнования являлись отборочными для участия в чемпионате России, который пройдёт в Челябинске в феврале 2025 года, и в первенстве России, которое состоится в марте 2025 года в Волгограде.

В личном зачете тульские рукопашники показали следующие результаты:

Чемпионат ЦФО:

1-е место — Архипов Никита

1-е место — Шубина Александра

2-е место — Багомедов Магомед

2-е место — Варенов Сергей

3-е место — Петров Сергей

3-е место — Силенко Кирилл

3-е место — Фатеева Анна

3-е место — Никишина Виктория

Первенство ЦФО:

Юниоры 18-21 год

1-е место — Дагаев Кирилл

3-е место — Кайтазов Руслан

Возрастная группа 16-17 лет

1-е место — Чатоян Левон

1-е место — Февралев Евгений

1-е место — Климкин Егор

1-е место — Чигарина Александра

1-е место — Рыжова Серафима

2-е место — Чеканихин Игорь

2-е место — Разносилина Виктория

2-е место — Нефёдова Алина

3-е место — Фонин Роман

3-е место — Власкин Федор

3-е место — Миляева Мария

3-е место — Азимова Ксения

Возрастная группа 14-15 лет

1-е место — Остаченов Глеб

1-е место — Тарасова Софья

1-е место — Галушко Мария

2-е место — Литвинов Валерий

2-е место — Тумасян Валерий

2-е место — Гарбуз Евгений

2-е место — Буравцов Михаил

3-е место — Багомедов Гамзат

3-е место — Галушко Семен

3-е место — Лытнев Дмитрий

3-е место — Симоник Ангелина

3-е место — Фомина Дарья

3-е место — Власова Серафима

3-е место — Савченко Виктория

Возрастная группа 12-13 лет