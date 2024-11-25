Победа над ЦСК ВВС продлила серию побед АКМ до шести матчей

Заключительный матч в рамках этой домашней серии хоккеисты АКМ провели против самарского ЦСК ВВС — клуба неуступчивого и не раз отбирающего очки у лидеров.

Матч ожидался напряженный и тяжелый, ведь обе команды находятся на подъеме — в активе у туляков пятиматчевая победная серия, а гости знатно подпортили нервы предыдущим соперникам.

С самого начала поединка хозяева бросились вперед на штурм владений соперника. Активная игра туляков вскоре заставила самарцев удаляться, но ни с первого, ни со второго раза АКМ большинство реализовать не сумел. На экваторе матча хозяева все же открыли счет: Даниил Аноп оказался самым расторопным в чужой зоне и вколотил шайбу в сетку ворот, которые защищал Андрей Грищенко. После этого хоккеисты ЦСК ВВС активизировались и начали активничать в чужой зоне. Денису Попову приходилось несладко, но он играл очень уверенно, справляясь со всеми бросками соперника.

Вторая треть осталась за соперником. «Летчики» с первых же смен постарались прибрать инициативу к своим клюшкам, действовать активно и агрессивно. Но в одной из контратак Михаил Шалагин вышел на рандеву с самарским голкипером и упрочил преимущество хозяев до двух точных бросков. Однако самарцы до сирены на второй перерыв сумели сократить отставание до минимума — это сделал Николай Смирнов. АКМ вновь мог вернуть себе более комфортное преимущество в счете в концовке периода, но шайба в самарские владения заходить отказывалась.

В самом начале заключительной двадцатиминутки хозяева остались в меньшинстве, а ЦСК ВВС выровнял цифры на табло — Егор Горбунов мощно бросил с острого угла прямо над плечом Попова. Напряжение на льду нарастало с каждой сыгранной минутой. «Летчики» уже были согласны на овертайм, но в дело вмешался Владимир Михасенок — он забросил первую шайбу за АКМ после возвращения в тульский коллектив и принес победу подопечным Олега Горбенко. Туляки одержали шестую победу кряду. Дальше — выезд по маршруту Санкт-Петербург — Москва.

АКМ — ЦСК ВВС 3:2

1:0 09:20 Аноп (Казаков)

2:0 21:04 Шалагин (Петров, Алексеев)

2:1 32:04 Смирнов

2:2 41:12 Горбунов (Владимиров, Егоров) в большинстве

3:2 57:30 Михасенок (Алексеев, Шипов)

Статистика матча

Броски: 64-59; броски в створ: 38-35; голы: 3-2; вбрасывания: 24-24; блокированные броски: 15-15; силовые приемы: 18-6; штраф: 6-4.