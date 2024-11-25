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С особой жестокостью: в Черни убивший одноклассника школьник получил 6 лет

С особой жестокостью: в Черни убивший одноклассника школьник получил 6 лет

Суд огласил приговор в отношении 16-летнего парня, который из-за спора о девушке нанес конкуренту 23 ножевых.

В Плавске 16-летний житель Черни Владимир З. признан виновным в убийстве с особой жестокостью и краже.

По информации Myslo, жертвой обвиняемого стал его одноклассник Николай К. Ровесники боролись за внимание их общей знакомой, но девочка в общении предпочитала Николая. Её выбор настолько разозлил Владимира, что он решил раз и навсегда устранить конкурента.

16 марта парни гуляли в общей компании и ближе к 11 вечера засобирались домой. Владимир заявил Николаю, что пройдется с ним, так как не собирается спать. В паре метров от дома Николая Владимир достал припрятанный нож и со спины напал на одноклассника. 

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Потерпевший свалился в снег и стал молить о пощаде, но Владимир, не обращая внимания на крики, хладнокровно продолжал убивать товарища. Судмедэксперты зафиксировали на теле Николая 23 ножевых ранения. После жестокого убийства Владимир забрал телефон своей жертвы, закидал труп снегом и ушел домой.

Тело Николая нашли его родители — заволновались, когда он не пришел ночевать. Позвонили в полицию, вышли на поиски и практически сразу же наткнулись на сына.

Приговором суда Владимиру З. назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. 

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