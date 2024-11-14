Академия хоккея им. Б. П. Михайлова отметит 5-летие гала-матчем

— Поздравляю Академию хоккея имени выдающегося спортсмена и тренера Бориса Петровича Михайлова с первым юбилеем!

За эти пять лет при поддержке партнера Академии — ГК «Полипласт» и личном участии председателя совета директоров Ильсура Зинуровича Шамсутдинова было сделано очень много. Академия заметно выросла. Более 1200 детей выбрали обучение здесь и связали свою жизнь с хоккеем. Сегодня в ее системе — 48 команд всех возрастных категорий.

Четыре профессиональные команды представляют Тульскую область в ВХЛ и МХЛ, постепенно усиливая свои позиции в чемпионатах. Их знают и уважают соперники, а также любители хоккея по всей стране.

В Туле по-настоящему любят хоккей, и очень важно, что этот вид спорта в регионе развивается.

Желаю Академии дальнейшего роста и развития, а тульскому хоккею — новых побед!