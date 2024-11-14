Академия хоккея им. Б. П. Михайлова отметит 5-летие гала-матчем

16 ноября Академия хоккея им. Б. П. Михайлова отметит первый юбилей.
В рамках этого события в Туле состоится гала-матч, в котором сыграют легенды отечественного хоккея: Алексей Морозов, Валерий Каменский, Виталий Прохоров, Вячеслав Буцаев, Илья Ковальчук, Данис Зарипов, Сергей Мозякин, Алексей Терещенко, Евгений Артюхин, Андрей Николишин и др.
В торжественной церемонии открытия планирует принять участие губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.
С первым юбилеем хоккеистов поздравили первые лица.
Помощник Президента РФ Алексей Дюмин:
Алексей Дюмин
— Поздравляю Академию хоккея имени выдающегося спортсмена и тренера Бориса Петровича Михайлова с первым юбилеем!
За эти пять лет при поддержке партнера Академии — ГК «Полипласт» и личном участии председателя совета директоров Ильсура Зинуровича Шамсутдинова было сделано очень много. Академия заметно выросла. Более 1200 детей выбрали обучение здесь и связали свою жизнь с хоккеем. Сегодня в ее системе — 48 команд всех возрастных категорий.
Четыре профессиональные команды представляют Тульскую область в ВХЛ и МХЛ, постепенно усиливая свои позиции в чемпионатах. Их знают и уважают соперники, а также любители хоккея по всей стране.
В Туле по-настоящему любят хоккей, и очень важно, что этот вид спорта в регионе развивается.
Желаю Академии дальнейшего роста и развития, а тульскому хоккею — новых побед!
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев:
Дмитрий Миляев
— Уважаемые игроки, члены тренерского штаба, сотрудники и болельщики АКМ! Поздравляю вас с 5-летием клуба!
Хоккейная Академия имени Бориса Петровича Михайлова открыла новую страницу в истории тульского хоккея. В регионе впервые появилась профессиональная команда, которая представляет Тульскую область во Всероссийской хоккейной лиге.
Сегодня АКМ — это целая система, внутри которой маленький ребенок может пройти весь хоккейный путь — от начинающего игрока до профессионала ВХЛ.
Сегодня АКМ — это настоящая семья, где игроки окружены вниманием и заботой.
Благодаря Академии имени Бориса Петровича Михайлова тысячи мальчишек захотели стать хоккеистами. Вы заполнили болельщиками наши ледовые арены. Вы изменили судьбы целых семей, которые теперь переезжают в Тульскую область, чтобы их дети могли играть именно за АКМ. Уверен, впереди нас ждет еще больше успехов и достижений.
Желаю АКМ дальнейшего развития, а болельщикам и всем, кто участвует в жизни клуба, — крепкого здоровья, добра и благополучия!
Председатель совета директоров АО «Полипласт» Александр Шамсутдинов:
Александр Шамсутдинов
— Дорогие друзья! За пять лет Академия имени Бориса Петровича Михайлова стала авторитетным хоккейным клубом, центром притяжения для тех, кто готов упорно работать для достижения результата, кто нацелен на победу.
Это стало возможным благодаря Алексею Геннадьевичу Дюмину, который стоял у истоков создания АКМ и принимал участие в развитии Академии, Дмитрию Вячеславовичу Миляеву, который, возглавив регион, принял эту эстафету.
Академия динамично развивается и ставит перед собой амбициозные задачи, в том числе вступление в КХЛ. Пять лет уверенного движения вперед убеждают в том, что для АКМ нет недостижимых целей.
Сегодня Академия — это современная учебно-тренировочная база, филиалы в разных регионах страны, а самое главное — команда высокопрофессиональных тренеров. Здесь созданы все условия, чтобы воспитанники могли проявить себя, научиться не отступать перед трудностями и уверенно идти к своей цели.
Поздравляю с пятилетием АКМ и желаю новых побед!
Заслуженный тренер СССР и России Борис Михайлов:
Борис Михайлов
— Для меня очень почётно, что тульская хоккейная Академия названа моим именем и её достижениям я всегда рад. Что касается тульских болельщиков, то они, без сомнения, любят хоккей, разбираются в нём и горячо поддерживают свою команду. И это дополнительная ответственность для игроков — нужно оправдывать ожидания.
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк:
Владислав Третьяк
— В Туле любят хоккей. Думаю, что благодаря Алексею Дюмину, который любит и развивает спорт, образовалась «Академия Михайлова». Особая благодарность Александру Шамсутдинову, который очень много сделал для клуба. Каждый год детская школа работает успешней. Мы надеемся, что в тульском клубе появятся новые Михайловы, Харламовы, Петровы и Якушевы, которые прославят не только Тульскую область, но и всю нашу страну.
Главный тренер сборной России 25, главный тренер СКА, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг:
Роман Ротенберг
— От всей души поздравляю с юбилеем тульских болельщиков и всех, кто болеет за «Академию Михайлова». Очень важно развивать хоккей. Проделана огромная работа, но все только начинается. Я уверен, что вместе мы воспитаем будущих Овечкиных, чемпионов мира и олимпийских чемпионов.
Заслуженный тренер России Вячеслав Быков:
Вячеслав Быков
— Приятно осознавать, что хоккейный проект в Туле и области под чутким вниманием и при поддержке Алексея Дюмина стремительно набирает обороты. Академия успешно развивается и в других регионах страны, привлекая всё больше молодежи к спорту!
Ребята, которые занимаются хоккеем, приобретают необходимые навыки, которые пригодятся им в жизни, помогут проявить себя! Эта социальная составляющая имеет большое значение в развитии нашего общества.
За первые пять лет Академия прошла успешное испытание на прочность, создала хоккейную вертикаль, в которой есть все возможности играть ребятам разных возрастов, при этом повышая своё мастерство и поднимаясь до уровня профессиональных спортсменов.
Мы можем констатировать, что хоккейный проект «Академия имени Бориса Петровича Михайлова» уверенно движется к поставленным целям, принося людям радость и здоровье!
Двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира Алексей Касатонов:
— Хочется пожелать держать тот темп и спортивную составляющую, которой вы добились. Главное — спортивный результат.
Президент «Академии им. Б. П. Михайлова» Александр Ковалев:
Александр Ковалев
— 5-летие — первый серьезный юбилей. За это время была проделана большая работа. Она привела к заслуженным победам и серьезным достижениям, которыми АКМ по праву может гордиться. Своей игрой наши команды заслужили уважение соперников со всей страны.
С 2019 года наши хоккеисты одержали более тысячи побед, более тысячи мальчишек из разных городов России смогли воплотить свою мечту и стать частью хоккейной семьи. Академия сегодня стала настоящим домом, который объединяет тех, кто любит хоккей. Она дарит шанс и помогает юным воспитанникам делать первые шаги в спорте и ведет их дальше, к профессиональным высотам.
Не теряйте того, что у вас уже есть, а приумножайте и стремитесь к новым вершинам. Смело идите вперёд. И пусть вам всегда сопутствует спортивная удача!
Председатель Тульской областной Думы Андрей Дубровский:
Андрей Дубровский
— Поздравляю спортсменов и тренеров с первым юбилеем Академии хоккея имени Бориса Петровича Михайлова!
Благодаря Академии Тульский регион неразрывно связывают с хоккеем.
Мы гордимся тем, что АКМ занимает лидирующие позиции в воспитании и развитии будущих звезд хоккея, а флагманская база подготовки юных хоккеистов находится в Тульской области.
Благодаря работе тренерского состава Академии сотни юных жителей региона приобщаются к спорту и активному образу жизни.
Желаю успехов тульским хоккеистам! Настойчиво стремитесь к победам, чтобы Тула была не только оружейной, но и спортивной столицей России!
Генеральный директор ПФК «Арсенал» Валерий Гриньковский:
Валерий Гриньковский
— Дорогие друзья! Примите поздравления с первым юбилеем!
Всего за 5 лет АКМ стал неотъемлемой частью спортивной жизни Тулы и всего региона, заслужил любовь и признание болельщиков. Каждый матч, который проходит в Ледовом дворце, становится ярким событием, собирает аншлаг и дарит радость тысячам поклонников хоккея.
АКМ молод и амбициозен, клуб в начале большого пути. От лица футбольного клуба «Арсенал» я желаю нашим коллегам по спорту дальнейшего прогресса и высоких турнирных результатов!
Президент ВК «Тулица» Николай Терехов:
Николай Терехов
— Как известно, в хоккей играют настоящие мужчины, и АКМ является ярким представителем этой игры на тульской земле!
Волейбольный клуб «Тулица», поздравляя хоккеистов с юбилеем, хочет пожелать метких глаз и ловких рук, счастливой клюшки и послушной шайбы, уверенных сил и прочного льда, победных игр и поддержки болельщиков, новых и ярких спортивных достижений!