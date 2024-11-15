  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Грибок и плесень: прокуратура проверила плачевное состояние женской консультации в Туле - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Грибок и плесень: прокуратура проверила плачевное состояние женской консультации в Туле

Грибок и плесень: прокуратура проверила плачевное состояние женской консультации в Туле

В отношении двух должностных лиц возбудили дела об административных правонарушениях.

В Туле прокуратура провела проверку в женской консультации горбольницы № 11 и выявила множество нарушений.

В помещениях и коридоре отделения нашли повреждения внутренней отделки стен, полы и потолок поражены грибком, пожарный пост не оборудован средствами индивидуальной защиты, у огнетушителей истек срок годности, не проводятся испытания средств пожарной безопасности и др.

Кроме того, выявлены нарушения прав инвалидов. Для них не установлены указатели, не оборудованы функциональные зоны, отсутствуют пандусы и подъемники. Главврач больницы получил представление, в медучреждении организован ремонт.

— Разрабатывается проектно-техническая документация по формированию безбарьерной среды для маломобильных групп населения, устраняются нарушения пожарной безопасности, — сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. 

В отношении двух должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 11:09 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
женская консультацияпрокуратура Тульской областипроверка
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Академия хоккея им. Б. П. Михайлова отметит 5-летие гала-матчем
Академия хоккея им. Б. П. Михайлова отметит 5-летие гала-матчем
На трассе М-2 водитель «Калины» при развороте влетел под грузовик
На трассе М-2 водитель «Калины» при развороте влетел под грузовик
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.