Грибок и плесень: прокуратура проверила плачевное состояние женской консультации в Туле

В отношении двух должностных лиц возбудили дела об административных правонарушениях.

В Туле прокуратура провела проверку в женской консультации горбольницы № 11 и выявила множество нарушений.

В помещениях и коридоре отделения нашли повреждения внутренней отделки стен, полы и потолок поражены грибком, пожарный пост не оборудован средствами индивидуальной защиты, у огнетушителей истек срок годности, не проводятся испытания средств пожарной безопасности и др.

Кроме того, выявлены нарушения прав инвалидов. Для них не установлены указатели, не оборудованы функциональные зоны, отсутствуют пандусы и подъемники. Главврач больницы получил представление, в медучреждении организован ремонт.

— Разрабатывается проектно-техническая документация по формированию безбарьерной среды для маломобильных групп населения, устраняются нарушения пожарной безопасности, — сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В отношении двух должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях.