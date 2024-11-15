Убийство около рынка «Салют»: подозреваемый задержан

видео: СУ СКР по Тульской области.

Напомним, 13 ноября на улице Академика Павлова, неподалёку от рынка «Салют» в городе Туле, между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них ударил другого ножом. От полученного ранения 42-летний Рагим М. скончался в больнице.

Личность подозреваемого была оперативно установлена следователями и полицейскими. 41-летний гражданин Азербайджана, который в ходе конфликта также получил ножевое ранение, спешно уехал в Калугу и был там госпитализирован. В ближайшее время следователи допросят его и предъявят обвинение, сообщает пресс-служба СУ СКР по Тульской области.

Кроме этого, стало известно, что подозреваемый в убийстве находится в розыске. Его подозревают в покушении на убийство двух человек. Преступление было совершенно еще в 2022 году в городе Сергиев-Посад.