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Убийство около рынка «Салют»: подозреваемый задержан
видео: СУ СКР по Тульской области.

Убийство около рынка «Салют»: подозреваемый задержан

Мужчина был ранен в драке и уехал в Калугу.

Напомним, 13 ноября на улице Академика Павлова, неподалёку от рынка «Салют» в городе Туле, между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них ударил другого ножом. От полученного ранения 42-летний Рагим М. скончался в больнице. 

Личность подозреваемого была оперативно установлена следователями и полицейскими. 41-летний гражданин Азербайджана, который в ходе конфликта также получил ножевое ранение, спешно уехал в Калугу и был там госпитализирован. В ближайшее время следователи допросят его и предъявят обвинение, сообщает пресс-служба СУ СКР по Тульской области.

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Кроме этого, стало известно, что подозреваемый в убийстве находится в розыске. Его подозревают в покушении на убийство двух человек. Преступление было совершенно еще в 2022 году в городе Сергиев-Посад. 

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Автор:
сегодня, в 11:52 +5
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