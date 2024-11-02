«Академия Михайлова» вырвала победу у «Капитана» за 10 секунд до конца игры

Накануне «Академия Михайлова» приняла на домашнем льду «Капитан». На эту игру вернулся из сборной России Яромир Ермаков, а дебютировал за команду Артём Крикуненко. В первом периоде гости начали активничать и дважды забросили в большинстве. Туляки смогли отыграть одну шайбу – отличился Матвей Брынцев.

Борьба была на каждом сантиметре площадки, команды не уступали друг другу в скоростях, но вторую двадцатиминутку забрали подопечные Ирека Галявиева. Сначала Данила Булатов вернул баланс в игру и отпраздновал это эмоционально, а затем Михаил Лисенков забросил «в домик» вратарю ступинцев.

Третий период вышел самым жарким. Две минуты хватило «михайловцам», чтобы увеличить счёт до 4:2 – автор гола Герман Шуленин. Гости смогли отыграться с 2:4, но у «Академии Михайлова» был «козырь в рукаве» – за 10 секунд до финала Данила Бантюков принес команде победу – 5:4.

Следующий матч наши хоккеисты проведут дома 4 ноября с «Хорс-Карелией». Начало в 17.00.

Статистика матча:

Броски: 94-50; Броски в створ: 47-24; Голы: 5-4; Вбрасывания: 35-25; Блокированные броски: 16-21; Силовые приемы: 8-4; Отборы: 13-11; Потери: 2-0; Перехваты: 15-15; Время в атаке: - ; Штраф: 6-4.

Голы матча:

0:1 (бол.) – 06:52 – Гавриил Волосков (Арслан Чамаев, Илья Зиновьев)

0:2 (бол.) – 10:29 – Фёдор Аврамов (Аркадий Логинов)

1:2 – 13:40 – Матвей Брынцев (Александр Котов, Дмитрий Уткин)

2:2 (бол.)– 27:12 – Данила Булатов (Данила Бантюков, Семён Фёдоров)

3:2 – 30:47 – Михаил Лисенков (Кирилл Колыхалов)

4:2 – 42:00 – Герман Шуленин

4:3 – 43:43 – Аркадий Логинов

4:4 – 49:19 – Мейрам Даутов (Гавриил Волосков, Алексей Васильков)

5:4 – 59:50 – Данила Бантюков (Артём Крикуненко).