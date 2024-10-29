Питерская сенсация: 10 лет назад «Арсенал» одержал историческую победу над «Зенитом»

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"

Сезон 2014/15 стал для оружейникой дебютным в премьер-лиге, старт для команды Дмитрия Аленичева получился очень трудным.

К матчу 29 октября против «Зенита» в 1/8 финала Кубка России красно-желтые подошли со скромными показателями: всего два очка в 11 стартовых турах. Казалось, какие шансы у «Арсенала», если в матче РФПЛ туляки на своем поле потерпели от петербуржцев фиаско со счётом 0:4.

В Северную столицу арсенальцы отправились ночным поездом из Тулы, прибыли в день матча – многим это лишь добавило скепсиса в отношении перспектив нашей команды.

Но ответ на все дала игра на «Петровском». Сине-бело-голубые начали по-хозяйски, гол Аршавина на 20-й минуте закрепил их перевес, а во втором тайме Родич удвоил результат.

Но канониры смогли перевернуть игру: Малоян, Рыжков и Зотов добавили динамики и агрессии, терять тулякам уже было нечего. Вскоре Калешин с прострела Рыжкова отквитал один мяч, а на последней минуте основного времени Смирнов после скидки Васильева перевел игру в овертайм – 2:2.

В дополнительное время напряжение достигло апогея, игра шла на встречных курсах. Ее исход решила быстрая атака гостей на 104-й минуте: Рыжков и Тесак разыграли комбинацию, которую ударом из штрафной в дальний угол завершил Малоян – 3:2.

- Я просил ребят сыграть достойно, - сказал на послематчевой пресс-конференции Дмитрий Аленичев.

Домой красно-желтые вернулись на поезде следующим утром. На тренировочной базе их встречали благодарные болельщики с большим тульским пряником. Сенсационная победа придала «Арсеналу» уверенности, помогла выиграть в премьер-лиге у «Торпедо», «Амкара» и «Ростова». А матч 29 октября 2014 года вошел в золотую коллекцию тульского футбола.