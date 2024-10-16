Стоимость питания тульских школьников выросла на 30%

Фото: пресс-служба администрации Тулы

56 общеобразовательных организаций работают только с привлечением поставщика услуг по организации питания. В трех организациях действуют 6 собственных столовых полного цикла. А ещё пять школ организуют питание учащихся как своими силами, так и с привлечением подрядчика.

Поставщиком школьного питания по итогам конкурса стало ООО «Орион». Контракты с ним заключены на два учебных года. По поручению главы администрации Тулы Ильи Беспалова за школьным питанием осуществляется усиленный контроль.

Директор несет ответственность за организацию питания и качество блюд. Также работают Советы по питанию, в них входят представители школы, родителей, учеников и медицинские работники.

С 1 сентября в соответствии с постановлением администрации города Тулы увеличилась стоимость питания школьников с 77 до 102 рублей. В 2024-2025 учебном году обеспечены льготным горячим питанием более 38 тысяч детей. Перечень льготных категорий остался прежним.

Питание школьников 1-4 классов осуществляется по единому примерному двухнедельному цикличному меню. Меню для детей средней и старшей школы разрабатывается на базе меню для начальной школы.Дети, имеющие медицинские противопоказания для питания в школе, получают денежную компенсацию. Также предусмотрена возможность предоставления лечебного диетического меню. Потребность в нём подтверждается медицинским документом и носит заявительный характер.