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Стоимость питания тульских школьников выросла на 30%
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Стоимость питания тульских школьников выросла на 30%

Горячее питание организовано во всех 64 общеобразовательных организациях областного центра.

56 общеобразовательных организаций работают только с привлечением поставщика услуг по организации питания. В трех организациях действуют 6 собственных столовых полного цикла. А ещё пять школ организуют питание учащихся как своими силами, так и с привлечением подрядчика.

Поставщиком школьного питания по итогам конкурса стало ООО «Орион». Контракты с ним заключены на два учебных года. По поручению главы администрации Тулы Ильи Беспалова за школьным питанием осуществляется усиленный контроль. 

Директор несет ответственность за организацию питания и качество блюд. Также работают Советы по питанию, в них входят представители школы, родителей, учеников и медицинские работники.

С 1 сентября в соответствии с постановлением администрации города Тулы увеличилась стоимость питания школьников с 77 до 102 рублей.  В 2024-2025 учебном году обеспечены льготным горячим питанием более 38 тысяч детей. Перечень льготных категорий остался прежним.

Питание школьников 1-4 классов осуществляется по единому примерному двухнедельному цикличному меню. Меню для детей средней и старшей  школы разрабатывается на базе меню для начальной школы.Дети, имеющие медицинские противопоказания для питания в школе, получают денежную компенсацию. Также предусмотрена возможность предоставления лечебного диетического меню. Потребность в нём подтверждается медицинским документом и носит заявительный характер.

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