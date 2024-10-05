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АКМ дома обыграл «Торос» из Нефтекамска
фото: пресс-служба регионального правительства

АКМ дома обыграл «Торос» из Нефтекамска

Матч состоялся 4 октября.

Тульский АКМ начал домашнюю серию матчей. В первом из четырех поединков подопечным Олега Горбенко противостоял нефтекамский «Торос» — команда неуступчивая, молодая и бегущая. Но туляки разобрали соперника на предматчевой установке и были готовы к противостоянию.

Старт матча остался за хозяевами. Хоккеисты АКМ доминировали на площадке, регулярно создавали моменты у ворот Семена Вязового. «Торос» также создавал моменты у ворот соперника, но оборона АКМ справлялась с ними выше всяких похвал, а где-то подтаскивал Денис Попов. Ближе к экватору первой трети Михаил Шалагин вывел хозяев вперед.

До сирены на перерыв туляки могли забрасывать еще, но в некоторых моментах не хватило везения.

Начало второго периода осталось за гостями — «Торос» начал создавать опасность у ворот Попова, но кипер туляков держал свои владения под замком, правда до поры-до времени. На экваторе встречи Сорокин цифры на табло сравнял. Пропустив шайбу, хозяева ринулись вперед, изрядно нагрузили вратаря соперника и снова вышли вперед — гол на свой счет записал Никита Мокин.

Заключительную треть АКМ начал ударно — Климентий Шиндяев отличился уже на первой минуте. Однако комфортный перевес в счете держался не долго — туляки остались в меньшинстве, а Дубровский забросил вторую шайбу для «Тороса». В концовке матча было много необязательных удалений со стороны обоих коллективов — одно большинство реализовали хоккеисты АКМ. За две с небольшим минуты до завершения основного времени матча Александр Локтев реализовал лишнего и установил окончательный счет — 4:2.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поздравил команду и болельщиков с победой.

«Сегодня тульские хоккеисты продемонстрировали собранность и упорство на пути к победе, доказали что готовы к новым вызовам. Ребята показали настоящий профессионализм и сплоченность. АКМ, только вперед!» — отметил Дмитрий Миляев.

6 октября тульские спортсмены сыграют на домашней арене с «Ижсталью».

 

АКМ — «Торос» 4:2

1:0 07:58 Шалагин
1:1 30:10 Сорокин (Дубровский)
2:1 39:36 Мокин (Шиксатдаров, Локтев)
3:1 40:28 Шиндяев (Шипов)
3:2 46:32 Дубровский (Коренев, Мамкин)
4:2 57:39 Локтев (Шиксатдаров, Петров)

Статистика матча: 

Броски: 67-39; Броски в створ: 41-20; Блокированные броски: 12-11; Голы: 4-2; Вбрасывания: 30-23; Штраф: 14-8. 

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