- на портале «Госуслуги»,
- с 17 по 20 сентября с 10.00 до 17.00 — в комиссии, которая будет работать под восточной трибуной Центрального стадиона «Арсенал»,
- в день соревнований — в Центральном парке.
Фото Дмитрия Дзюбина из архива Myslo.
Жителей Тульской области приглашают на массовый забег «Кросс нации»
21 сентября в Тульской области пройдет Всероссийский день бега.
Что: массовый забег «Кросс нации».
Где: ЦПКиО им. Белоусова.
Когда: 21 сентября, начало в 10.30.
6+
Это массовое спортивное мероприятие проводится одновременно по всей России. Главный старт в Тульской области традиционно пройдет в ЦПКиО им. П. П. Белоусова. Участие бесплатное.
Зарегистрироваться на забег можно:
Массовые забеги помогают каждому из нас провести время с пользой для тела и духа, они объединяют семьи, друзей и трудовые коллективы. В программе мероприятия забеги для людей разного возраста на дистанциях 4000, 1000, 500 и 300 метров. Победители и призеры в своих возрастных группах получат памятные награды.
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