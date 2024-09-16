  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Жителей Тульской области приглашают на забег «Кросс нации» - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Жителей Тульской области приглашают на массовый забег «Кросс нации»
Фото Дмитрия Дзюбина из архива Myslo.

Жителей Тульской области приглашают на массовый забег «Кросс нации»

21 сентября в Тульской области пройдет Всероссийский день бега.

Что: массовый забег «Кросс нации».
Где: ЦПКиО им. Белоусова.
Когда: 21 сентября, начало в 10.30.
6+
 
Это массовое спортивное мероприятие проводится одновременно по всей России. Главный старт в Тульской области традиционно пройдет в ЦПКиО им. П. П. Белоусова. Участие бесплатное. 
 
Зарегистрироваться на забег можно:
  • на портале «Госуслуги»,
  • с 17 по 20 сентября с 10.00 до 17.00 — в комиссии, которая будет работать под восточной трибуной Центрального стадиона «Арсенал»,
  • в день соревнований — в Центральном парке. 
Массовые забеги помогают каждому из нас провести время с пользой для тела и духа, они объединяют семьи, друзей и трудовые коллективы. В программе мероприятия забеги для людей разного возраста на дистанциях 4000, 1000, 500 и 300 метров. Победители и призеры в своих возрастных группах получат памятные награды. 
 
photo_2024-09-16_10-57-08.jpg

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
сегодня, в 11:51 +1
Другие статьи по темам
Событие
Кросс нации
Место
Тула
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Момент смертельного ДТП с таксистом на улице Октябрьской попал на видео
Момент смертельного ДТП с таксистом на улице Октябрьской попал на видео
«Большинство проблем преодолено»: прибывший из зоны СВО пес Байкал начал курс дрессировки 
«Большинство проблем преодолено»: прибывший из зоны СВО пес Байкал начал курс дрессировки 
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.