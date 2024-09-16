Жителей Тульской области приглашают на массовый забег «Кросс нации»

Фото Дмитрия Дзюбина из архива Myslo.

Что: массовый забег «Кросс нации».

Где: ЦПКиО им. Белоусова.

Когда: 21 сентября, начало в 10.30.

6+

Это массовое спортивное мероприятие проводится одновременно по всей России. Главный старт в Тульской области традиционно пройдет в ЦПКиО им. П. П. Белоусова. Участие бесплатное.

Зарегистрироваться на забег можно:

на портале «Госуслуги»,

с 17 по 20 сентября с 10.00 до 17.00 — в комиссии, которая будет работать под восточной трибуной Центрального стадиона «Арсенал»,

в день соревнований — в Центральном парке.

Массовые забеги помогают каждому из нас провести время с пользой для тела и духа, они объединяют семьи, друзей и трудовые коллективы. В программе мероприятия забеги для людей разного возраста на дистанциях 4000, 1000, 500 и 300 метров. Победители и призеры в своих возрастных группах получат памятные награды.