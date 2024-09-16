Момент смертельного ДТП с таксистом на улице Октябрьской попал на видео

В Туле 14 сентября на улице Октябрьской произошло жесткое ДТП. Водитель автомобиля Renault Logan выехал на встречку, снес деревья и врезался в опору ЛЭП.
Напомним, в результате ДТП один человек погиб на месте. Еще двоих с травмами госпитализировали. Момент аварии попал на камеру.
В соцсетях жители отметили, что видели, как «желтый лихач» до момента аварии буквально носился по городу.
— Доездился чудо желтый без прав;
— Проехали на красный свет. Чуть не сбили пешехода, далее занос и на Токарева развернулись через сплошную линию;
— Да этот черт при мне чуть людей не сбил на Пузакова;
— Он [водитель такси] с Пузакова нарушил несколько раз на лишение, — пишут местные жители.