Момент смертельного ДТП с таксистом на улице Октябрьской попал на видео

Скрин из видео в телеграм-канале «Тула Транспорт».

В аварии один человек погиб, еще двое пострадали.

В Туле 14 сентября на улице Октябрьской произошло жесткое ДТП. Водитель автомобиля Renault Logan выехал на встречку, снес деревья и врезался в опору ЛЭП.

Напомним, в результате ДТП один человек погиб на месте. Еще двоих с травмами госпитализировали. Момент аварии попал на камеру.

В соцсетях жители отметили, что видели, как «желтый лихач» до момента аварии буквально носился по городу.

— Доездился чудо желтый без прав;

— Проехали на красный свет. Чуть не сбили пешехода, далее занос и на Токарева развернулись через сплошную линию;

— Да этот черт при мне чуть людей не сбил на Пузакова;

— Он [водитель такси] с Пузакова нарушил несколько раз на лишение, — пишут местные жители.