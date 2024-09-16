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Момент смертельного ДТП с таксистом на улице Октябрьской попал на видео
Скрин из видео в телеграм-канале «Тула Транспорт».

Момент смертельного ДТП с таксистом на улице Октябрьской попал на видео

В аварии один человек погиб, еще двое пострадали.

В Туле 14 сентября на улице Октябрьской произошло жесткое ДТП. Водитель автомобиля Renault Logan выехал на встречку, снес деревья и врезался в опору ЛЭП. 

Напомним, в результате ДТП один человек погиб на месте. Еще двоих с травмами госпитализировали. Момент аварии попал на камеру. 

В соцсетях жители отметили, что видели, как «желтый лихач» до момента аварии буквально носился по городу. 

— Доездился чудо желтый без прав; 

— Проехали на красный свет. Чуть не сбили пешехода, далее занос и на Токарева развернулись через сплошную линию; 

— Да этот черт при мне чуть людей не сбил на Пузакова;

— Он [водитель такси] с Пузакова нарушил несколько раз на лишение, — пишут местные жители. 

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Автор:
сегодня, в 12:10 +2
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