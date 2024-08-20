На выборах в Тульской области будут работать 66 именных и тематических избирательных участков

Фото – Избирком.

Традиция создания именных и тематических избирательных участков зародилась в Тульской области в 2011 году. В основу легла идея популяризации исторических мест и брендов Тульской области, а также повышения активности избирателей.

— Традиционно на таких участках явка выше, чем на обычных, — рассказал председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов.

На избирательном участке «Филимоновская игрушка» в поселке Одоев можно познакомиться с историей старинного народного промысла. На участке «Белевская пастила» в Белеве делятся секретами приготовления местного лакомства. На участках «Тула самоварная» и «Тула пряничная» вспоминают традиции тульского чаепития.

На участке «Лев Толстой» в деревне Ясная Поляна традиционно голосуют потомки известного писателя.

К единому дню голосования 2024 года в регионе появятся два новых тематических участка. Один из них, посвященный России, в г. Донском. Второй — в Заокском районе. Он посвящен писателю, философу, ученому, агроному Андрею Тимофеевичу Болотову.

По словам заведующего филиалом «Заокский музейный кластер» Сергея Глушкова, организация именных и тематических участков в дни голосования традиционно находит отклик и у музейного сообщества, и у избирателей.

В Заокском районе уже существует участок, посвященный командиру легендарного крейсера «Варяг» Всеволоду Рудневу. На мартовских выборах Президента России избиратели высоко оценили его организацию и даже уже после голосования возвращались на УИК с детьми.

— Мы с радостью восприняли задумку избирательной комиссии по популяризации имен наших знаменитых земляков. Участок, посвященный Рудневу, у нас уже есть. И в продолжение этой работы сам Бог велел организовать тематический участок, посвященный Андрею Тимофеевичу Болотову. Символично, что он будет находиться в селе Русятино — на улице Болотова, — сказал Сергей Глушков.



Музей Болотова.

Организация тематического участка будет вестись при непосредственном участии сотрудников музея. Участок будет тематически оформлен, планируется, что избиратели смогут познакомиться с фильмом о жизни А. Т. Болотова. Кстати, несколько сотрудников музея Болотова являются членами этой избирательной комиссии.

Напомним, 6, 7, 8 сентября состоятся досрочные выборы губернатора Тульской области, депутатов Тульской областной Думы и Тульской городской Думы, а также выборы представительных органов еще в 9 муниципальных образованиях региона.