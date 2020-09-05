«Гонка героев» в Туле собрала более тысячи участников: фоторепортаж

Традиционно соревнования прошли в парке активного отдыха «Некрасово». Участвовали в «Гонке»? Ищите себя на фотографиях и сохраняйте на память!

В этом году «Гонка героев» — одно из немногих событий, которое состоялось именно в запланированную дату. Из-за коронавируса многие массовые соревнования в стране перенеслись на 2021 год или отменились вовсе. Тульской «Гонке» повезло — эпидобстановка позволила провести турнир, как и намечалось, 5 сентября.

В поселок Некрасово съехались участники не только из нашего региона, но и из соседних — Москвы, Московской, Орловской, Брянской, Липецкой, Калужской областей, были ребята и из Челябинска. В общей сложности, в «гонке» участвовали около 1100 человек. Это, конечно, меньше, чем обычно. Для примера, в 2019 году участников было около 1700.

Кое-какие ограничения из-за ковида всё же были — так, организаторам не разрешили проводить детскую гонку с препятствиями, а еще устраивать разные активности перед сценой. Но это никак не сказалось на настроении «героев» — ребята много улыбались, шутили и подбадривали друг друга. Кто-то приехал на соревнования уже с командой, а кому-то пришлось искать единомышленников прямо на площадке.



Одна из самых колоритных команд — «Амазонки».

Участникам предстояло преодолеть 10-километровую трассу с препятствиями, а их было 27. Ребята выбирали для участия категорию — личный, корпоративный, командный зачет или массовый старт.

Один из организаторов «Гонки» Андрей Шаталов рассказал корреспонденту Myslo:

Андрей Шаталов - Большое количество «Гонок» по всей России было отменено в связи с коронавирусом. Например, в Самаре. Открытие «Гонки героев» обычно проходит в Алабино в апреле, но в этом году — в июле. Затем старты прошли во Владивостоке, Казани, Москве. У нас в Туле в этом году три абсолютно новых препятствия: «Сетка», «Волосы» и «Вращающиеся шестигранники» — испытания на ловкость и гимнастику. Но, на мой взгляд, самая сложная преграда — это «Эверест». Не каждый сможет до него дойти, а если и дойдет, то на преодоление остается уже не очень много сил.

Испытания для участников усложнялись по мере прохождения трассы. Начиналось всё с относительно легких:

А завершалось препятствиями посложнее:

Если не справлялся сам, на помощь приходила команда.

«Умираем с улыбкой, ребята!», — шутили участники в своих командах. Для поддержания боевого духа и отличного настроения в ход пускали всё, что было под рукой. А некоторые весьма хорошо подготовились. Например, зажигали файера!

Самым трудным, как и предупреждали организаторы, оказался «Эверест» — последнее испытание. Чтобы на него взойти, приходилось использовать все свои силы, которые уже были на исходе. Но на то она и «Гонка героев», чтобы преодолевать себя, свои страхи и показывать всё, на что ты способен.

На финише ребят ждали друзья, родные, объятия, поцелуи и заветные жетоны.

Константин Соловьев, Тула:

- Участвую в «Гонке» второй раз, это очень интересно и весело. Хорошо после такого долгого перерыва прийти и взбодриться! Специально к этим соревнованиям не готовился, а так я занимаюсь бегом. Чтобы преодолеть всю трассу, нужны настойчивость, некоторая подготовка, хорошее настроение, вера в себя и в команду.

Надежда Литвинова, Москва:

- Я уже успела поучаствовать в гонке в Москве, Казани. Самый лучший результат показала в Туле. Мне безумно нравится атмосфера, это заряжает! Есть свой внутренний страх перед одним препятствием. Но здесь секрет прост: чтобы преодолеть свои страхи, делай то, что страшно.

Антон Майер из Москвы стал победителем в личном зачете:

- Год назад уже принимал участие в «Гонке героев», понравилось, поэтому решил попробовать снова. К тому же, в прошлом году здесь я познакомился со своей девушкой! Был готов сегодня бороться за призовые места, но моя задача была просто пробежать, я сейчас готовлюсь к чемпионату России по гонке с препятствиями. Нравится этот вид спорта, потому что здесь всестороннее физическое развитие, получаешься универсальным бойцом!