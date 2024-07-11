Туляки завоевали медали чемпионата России по практической стрельбе из ружья

В Брянске завершился чемпионат России по практической стрельбе из ружья. В соревнованиях приняли участие 120 стрелков из порядка 20 регионов страны.
Тульский спортсмен Николай Ильин одержал победу в самом массовом открытом классе. В модифицированном классе двукратным чемпионом России стал Сергей Бессонов.
В стандартном классе второе место у Антона Захарова. В женском зачете четырехкратной чемпионкой России стала Анна Галонска.
Золото в командном зачете модифицированного класса и серебро в стандартном классе у команды Тульской области.
В «дуэли» золото у Евгения Труфанова, серебро у Антона Захарова и у Сергея Конова в модифицированном классе.