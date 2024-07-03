  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Туле водитель пикапа нашел себе местечко на тротуаре - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле водитель пикапа нашел себе местечко на тротуаре

В Туле водитель пикапа нашел себе местечко на тротуаре

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Андрей прислал в нашу традиционную рубрику снимок, сделанный на ул. Льва Толстого в Туле. На фото видно пикап Great Wall Poer KingKong, который припаркован на тротуаре.

«Тула, ул. Льва Толстого. Снято 24.06.2024, время 10.43», — уточнил автор кадра.
 

photo_2024-07-03_17-59-45.jpg

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
На ул. Каракозова торопыга ускорился на красный сигнал светофора
Дежурная часть
На ул. Каракозова торопыга ускорился на красный сигнал светофора
сегодня, в 16:01, 7 477 1
Под Тулой опрометчивый обгон привел к ДТП: видео
Дежурная часть
Под Тулой опрометчивый обгон привел к ДТП: видео
вчера, в 20:09, 36 2721 3
В Туле обочечник предпочел попасть в рубрику «Накажи автохама»
Дежурная часть
В Туле обочечник предпочел попасть в рубрику «Накажи автохама»
вчера, в 17:35, 34 1127 4
На пр. Ленина нарушитель едва не устроил лобовое ДТП
Дежурная часть
На пр. Ленина нарушитель едва не устроил лобовое ДТП
1 июля, в 22:00, 17 1906 3

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 20:01 0
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тульская горнолыжница стала первой на Всероссийских соревнованиях «Приз Эльбруса»
Тульская горнолыжница стала первой на Всероссийских соревнованиях «Приз Эльбруса»
В Тульской области пятый день ищут 37-летнего Никиту Савичева
В Тульской области пятый день ищут 37-летнего Никиту Савичева
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.