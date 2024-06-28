«Арсенал» начнет сезон домашней игрой с «Черноморцем»

Тульский «Арсенал» начнет новый сезон домашней игрой с «Черноморцем». Как сообщает спортивный журналист Сергей Ильев в своем телеграм-канале, клубы Первой лиги получили проект календаря четырех туров чемпионата.
Пока они выглядят так.
1-й тур. 13–14 июля:
- «Торпедо» — «СКА-Хабаровск»,
- «Шинник» — «Ротор»,
- «Урал» — «Сочи»,
- «Алания» — «Уфа»,
- «Енисей» — КАМАЗ,
- «Нефтехимик» — «Тюмень»,
- «Родина» — «Балтика»,
- «Чайка» — «Сокол»,
- «Арсенал» — «Черноморец».
2-й тур. 20–21 июля:
- «Нефтехимик» — «Уфа»,
- «Родина» — «СКА-Хабаровск»,
- «Сочи» — «Балтика»,
- «Ротор» — «Торпедо»,
- «Тюмень» — «Алания»,
- «Арсенал» — КАМАЗ,
- «Урал» — «Шинник»,
- «Сокол» — «Енисей»,
- «Черноморец» — «Чайка».
3-й тур. 27–28 июля:
- «Балтика» — «Уфа»,
- «Алания» — «Родина»,
- «Енисей» — «Торпедо»,
- «Шинник» — «Тюмень»,
- «Ротор» — «Арсенал»,
- «Сочи» — «СКА-Хабаровск»,
- «Черноморец» — «Урал»,
- «Чайка» — «Нефтехимик»,
- «Сокол» — КАМАЗ.
4-й тур. 30 июля — 1 августа:
- «Торпедо» — «Чайка»,
- «Балтика» — «Черноморец»,
- «Родина» — КАМАЗ,
- «Нефтехимик» — «Ротор»,
- «Шинник» — «Сочи»,
- «СКА-Хабаровск» — «Алания»,
- «Урал» — «Сокол»,
- «Арсенал» — «Енисей»,
- «Тюмень» — «Уфа».
Календарь утвердят после согласования со всеми клубами.