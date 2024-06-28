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«Арсенал» начнет сезон домашней игрой с «Черноморцем»
Фото Алексея Пирязева.

«Арсенал» начнет сезон домашней игрой с «Черноморцем»

Опубликован проект календаря четырех туров Первой лиги.

Тульский «Арсенал» начнет новый сезон домашней игрой с «Черноморцем». Как сообщает спортивный журналист Сергей Ильев в своем телеграм-канале, клубы Первой лиги получили проект календаря четырех туров чемпионата.

Пока они выглядят так.

1-й тур. 13–14 июля:

  • «Торпедо» — «СКА-Хабаровск»,
  • «Шинник» — «Ротор»,
  • «Урал» — «Сочи»,
  • «Алания» — «Уфа»,
  • «Енисей» — КАМАЗ,
  • «Нефтехимик» — «Тюмень»,
  • «Родина» — «Балтика»,
  • «Чайка» — «Сокол»,
  • «Арсенал» — «Черноморец».

2-й тур. 20–21 июля:

  • «Нефтехимик» — «Уфа»,
  • «Родина» — «СКА-Хабаровск»,
  • «Сочи» — «Балтика»,
  • «Ротор» — «Торпедо»,
  • «Тюмень» — «Алания»,
  • «Арсенал» — КАМАЗ,
  • «Урал» — «Шинник»,
  • «Сокол» — «Енисей»,
  • «Черноморец» — «Чайка».

3-й тур. 27–28 июля:

  • «Балтика» — «Уфа»,
  • «Алания» — «Родина»,
  • «Енисей» — «Торпедо»,
  • «Шинник» — «Тюмень»,
  • «Ротор» — «Арсенал»,
  • «Сочи» — «СКА-Хабаровск»,
  • «Черноморец» — «Урал»,
  • «Чайка» — «Нефтехимик»,
  • «Сокол» — КАМАЗ.

4-й тур. 30 июля — 1 августа:

  • «Торпедо» — «Чайка»,
  • «Балтика» — «Черноморец»,
  • «Родина» — КАМАЗ,
  • «Нефтехимик» — «Ротор»,
  • «Шинник» — «Сочи»,
  • «СКА-Хабаровск» — «Алания»,
  • «Урал» — «Сокол»,
  • «Арсенал» — «Енисей»,
  • «Тюмень» — «Уфа».

Календарь утвердят после согласования со всеми клубами.

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