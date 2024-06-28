«Арсенал» начнет сезон домашней игрой с «Черноморцем»

Фото Алексея Пирязева.

Тульский «Арсенал» начнет новый сезон домашней игрой с «Черноморцем». Как сообщает спортивный журналист Сергей Ильев в своем телеграм-канале, клубы Первой лиги получили проект календаря четырех туров чемпионата.

Пока они выглядят так.

1-й тур. 13–14 июля:

«Торпедо» — «СКА-Хабаровск»,

«Шинник» — «Ротор»,

«Урал» — «Сочи»,

«Алания» — «Уфа»,

«Енисей» — КАМАЗ,

«Нефтехимик» — «Тюмень»,

«Родина» — «Балтика»,

«Чайка» — «Сокол»,

«Арсенал» — «Черноморец».

2-й тур. 20–21 июля:

«Нефтехимик» — «Уфа»,

«Родина» — «СКА-Хабаровск»,

«Сочи» — «Балтика»,

«Ротор» — «Торпедо»,

«Тюмень» — «Алания»,

«Арсенал» — КАМАЗ,

«Урал» — «Шинник»,

«Сокол» — «Енисей»,

«Черноморец» — «Чайка».

3-й тур. 27–28 июля:

«Балтика» — «Уфа»,

«Алания» — «Родина»,

«Енисей» — «Торпедо»,

«Шинник» — «Тюмень»,

«Ротор» — «Арсенал»,

«Сочи» — «СКА-Хабаровск»,

«Черноморец» — «Урал»,

«Чайка» — «Нефтехимик»,

«Сокол» — КАМАЗ.

4-й тур. 30 июля — 1 августа:

«Торпедо» — «Чайка»,

«Балтика» — «Черноморец»,

«Родина» — КАМАЗ,

«Нефтехимик» — «Ротор»,

«Шинник» — «Сочи»,

«СКА-Хабаровск» — «Алания»,

«Урал» — «Сокол»,

«Арсенал» — «Енисей»,

«Тюмень» — «Уфа».

Календарь утвердят после согласования со всеми клубами.