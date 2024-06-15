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Спасатель из Тулы преодолел 113 километров на соревнованиях по триатлону

Спасатель из Тулы преодолел 113 километров на соревнованиях по триатлону

Денис Дрогонов финишировал двадцать третьим.

В Подмосковье состоялись соревнования по триатлону «Титан» для любителей. За победу боролись 43 участника.

Состязания проходили в 3 этапах: плавание — 1,93 километр, велогонка — 90 километров и бег — 21 километр. Все это составляет около 113 километров общего расстояния, которое преодолел Денис Дрогонов — сотрудник Тульского спасательного центра. Спасатель уже не первый раз пробует свои силы в подобном соревновании и каждый раз уменьшает время прохождения.

В прошлом году Денис преодолел расстояние в 113 километров за 6 часов и 17 минут. На этот раз спортсмену-любителю удалось преодолеть дистанцию за 5 часов и 49 минут. К финишу он пришел 23 по счету.

Сотрудник Тульского спасательного центра уверяет, что это для него не предел. Денис Дрогонов планирует и дальше совершенствовать свое время прохождения этой дистанции.

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