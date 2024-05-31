Тульская сборная по ММА выступает на чемпионате России в Нижнем Новгороде

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Мастер спорта России Кирилл Малютин стартует в весовой категории 56,7 кг в 1/8 против Вадима Феалковского из Республики Хакасия.

Кирилла Малютина тренирует спортивный директор, вице-президент Тульской областной Федерации ММА Элман Сафаров.





Екатерина Дёмина из новомосковского центра единоборств «Юнити» ворвется в борьбу в выходные. Она выступит в финале Неофициальных Всероссийских соревнований среди женщин против Галины Мальцевой из Пермского края. Девушки соревнуются в весе 47,6 кг.

— У Екатерины есть бронза Чемпионата России, серебро Кубка России. Нам не хватает только золота, и приехали за ним! — рассказал тренер спортсменки вице-президент Тульской областной Федерации ММА Сергей Арбузов.

Поддержать подругу по команде приехала двукратная чемпионка России Диана Найдёнова.



Соревнования проходят с 31 мая по 2 июня в Нижнем Новгороде. Спортсмены, занявшие первое и второе места в пяти весовых категориях (65.8, 70.3, 77.1, 83.9 и 93 кг) будут представлять нашу страну на Всемирных Играх Дружбы 2024 года.