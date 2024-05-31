  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Тульская сборная по ММА выступает на Чемпионате России в Нижнем Новгороде - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульская сборная по ММА выступает на чемпионате России в Нижнем Новгороде
Фото героев публикации.

Тульская сборная по ММА выступает на чемпионате России в Нижнем Новгороде

Мастер спорта России Кирилл Малютин стартует в весовой категории 56,7 кг в 1/8 против Вадима Феалковского из Республики Хакасия.

Кирилла Малютина тренирует спортивный директор, вице-президент Тульской областной Федерации ММА Элман Сафаров.

photo_5389049552994165325_y.jpg
 
Екатерина Дёмина из новомосковского центра единоборств «Юнити» ворвется в борьбу в выходные. Она выступит в финале Неофициальных Всероссийских соревнований среди женщин против Галины Мальцевой из Пермского края. Девушки соревнуются в весе 47,6 кг.

— У Екатерины есть бронза Чемпионата России, серебро Кубка России. Нам не хватает только золота, и приехали за ним! — рассказал тренер спортсменки вице-президент Тульской областной Федерации ММА Сергей Арбузов. 

1.jpg

Поддержать подругу по команде приехала двукратная чемпионка России Диана Найдёнова.
 
Соревнования проходят с 31 мая по 2 июня в Нижнем Новгороде. Спортсмены, занявшие первое и второе места в пяти весовых категориях (65.8, 70.3, 77.1, 83.9 и 93 кг) будут представлять нашу страну на Всемирных Играх Дружбы 2024 года.

На сайте Союза ММА России сообщается, что призовой фонд турнира составит более 40 миллионов рублей.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 15:45 0
Другие статьи по темам
Событие
ММАбойцы
Люди
Кирилл Малютин
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Ребенок получил травму в «Золотом городе»: прокуратура организовала проверку
Ребенок получил травму в «Золотом городе»: прокуратура организовала проверку
Пропавший в Ясногорске ребенок найден живым
Пропавший в Ясногорске ребенок найден живым
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.