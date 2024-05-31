Пропавший в Ясногорске ребенок найден живым

Ранее волонтеры отряда «ЛизаАлерт» разыскивали 11-летнего мальчика, который пропал в Ясногорске 30 мая. Как сообщили поисковики, школьник найден живым, с ним всё в порядке.
Подробности инцидента не разглашаются.
С мальчиком все в порядке.
Ранее волонтеры отряда «ЛизаАлерт» разыскивали 11-летнего мальчика, который пропал в Ясногорске 30 мая. Как сообщили поисковики, школьник найден живым, с ним всё в порядке.
Подробности инцидента не разглашаются.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Перейти в Telegram