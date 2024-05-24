Ольга Слюсарева побывала на последнем звонке ЦО № 58. Фоторепортаж

Фото Алексея Пирязева.

Градоначальник поздравила выпускников девятых классов, учителей и родителей.

Также Ольга Слюсарева побывала в центре образования № 6 на Косой Горе и поздравила учащихся одиннадцатых классов с окончанием школы.

— Школьная пора — это самый счастливый и чудесный этап в жизни каждого человека. Вы прошли долгую и увлекательную дорогу знаний, стали взрослее, серьезнее, умнее. Сегодня вы открываете дверь во взрослую самостоятельную жизнь, полную открытий и новых впечатлений. Впереди серьезные испытания сдачи ЕГЭ, выбор будущей профессии. Вы молоды, полны сил, энергии, желания идти вперед. За вами — будущее Тулы и России. Мы верим в вас, — подчеркнула мэр.

Она поблагодарила учителей за заботу о каждом из учеников и верность профессии, а родителей — за помощь и поддержку своих детей.