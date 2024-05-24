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Ольга Слюсарева побывала на последнем звонке ЦО № 58. Фоторепортаж
Фото Алексея Пирязева.

Ольга Слюсарева побывала на последнем звонке ЦО № 58. Фоторепортаж

24 мая глава города Тулы приняла участие в торжественном мероприятии в центре образования № 58 «Поколение будущего».

Градоначальник поздравила выпускников девятых классов, учителей и родителей. 

Также Ольга Слюсарева побывала в центре образования № 6 на Косой Горе и поздравила учащихся одиннадцатых классов с окончанием школы.

— Школьная пора — это самый счастливый и чудесный этап в жизни каждого человека. Вы прошли долгую и увлекательную дорогу знаний, стали взрослее, серьезнее, умнее. Сегодня вы открываете дверь во взрослую самостоятельную жизнь, полную открытий и новых впечатлений. Впереди серьезные испытания сдачи ЕГЭ, выбор будущей профессии. Вы молоды, полны сил, энергии, желания идти вперед. За вами — будущее Тулы и России. Мы верим в вас, — подчеркнула мэр.

Она поблагодарила учителей за заботу о каждом из учеников и верность профессии, а родителей — за помощь и поддержку своих детей.

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сегодня, в 16:40 +1
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