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В Новомосковске прокуратура проверила искренность чувств иностранки и россиянина

В Новомосковске прокуратура проверила искренность чувств иностранки и россиянина

Их брак признали фиктивным и расторгли.

В Новомосковске межрайонная прокуратура провела проверку исполнения семейного и миграционного законодательства, сообщает пресс-служба ведомства.
 
В ходе проверки установлено, что в феврале 2023 года был заключен брак между 63-летним гражданином РФ и 37-летней гражданкой Республики Азербайджан. При этом супруги не жили вместе, не имели детей, общие бюджет и хозяйство, что указывает на заключение фиктивного брака.
 
Заключение фиктивного брака позволило иностранке получить разрешение на временное проживание и приобрести гражданство Российской Федерации. По иску межрайонного прокурора суд признал брак между указанными гражданами недействительным со дня его заключения.

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фиктивный бракНовомосковскпрокуратурапресс-служба

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