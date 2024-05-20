В Новомосковске прокуратура проверила искренность чувств иностранки и россиянина

В Новомосковске межрайонная прокуратура провела проверку исполнения семейного и миграционного законодательства, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки установлено, что в феврале 2023 года был заключен брак между 63-летним гражданином РФ и 37-летней гражданкой Республики Азербайджан. При этом супруги не жили вместе, не имели детей, общие бюджет и хозяйство, что указывает на заключение фиктивного брака.

Заключение фиктивного брака позволило иностранке получить разрешение на временное проживание и приобрести гражданство Российской Федерации. По иску межрайонного прокурора суд признал брак между указанными гражданами недействительным со дня его заключения.