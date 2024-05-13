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На соревнования в Тулу съедутся фехтовальщики со всей России
Фото Дмитрия Дзюбина из архива Myslo.

На соревнования в Тулу съедутся фехтовальщики со всей России

С 14 по 21 мая в Туле пройдет первенство по фехтованию.

Соревнования состоятся в МСЦ «Тула-Арена». В них примут участие юниоры и юниорки до 23 лет. Соревнования пройдут по всем дисциплинам спортивного фехтования: будут три вида оружия — рапира, шпага, сабля. Среди участников разыграют награды как в личном, так и в командном зачете.

— На первенстве России по фехтованию ожидается участие порядка 1000 лучших молодых спортсменов из более чем 40 субъектов РФ, — рассказали в Федерации фехтования по Тульской области. 

Ранее Myslo в своем материале рассказывал о туляках, занимающихся историческим фехтованием

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Фотограф:
сегодня, в 14:22 0
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Место
Тула-АренаТула
 

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