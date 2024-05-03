С 27 по 29 апреля в Воронежской области состоялся первый этап Кубка России по пейнтболу. В соревнованиях приняли участие 18 команд, в составе которых выступили 10 спортсменов.
Тульскую область представили две команды. Спортсмены заняли первое место в двух дивизионах.
Тренируются пейнтболисты на базе спортивного комплекса «Тульский Легион».
Фото министерства спорта Тульской области.
Туляки взяли золото на этапе Кубка России по пейнтболу
Спортсмены заняли первое место в двух дивизионах.
С 27 по 29 апреля в Воронежской области состоялся первый этап Кубка России по пейнтболу. В соревнованиях приняли участие 18 команд, в составе которых выступили 10 спортсменов.
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