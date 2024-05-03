Туляки взяли золото на этапе Кубка России по пейнтболу

Фото министерства спорта Тульской области.

С 27 по 29 апреля в Воронежской области состоялся первый этап Кубка России по пейнтболу. В соревнованиях приняли участие 18 команд, в составе которых выступили 10 спортсменов.



Тульскую область представили две команды. Спортсмены заняли первое место в двух дивизионах.



Тренируются пейнтболисты на базе спортивного комплекса «Тульский Легион».