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Туляки взяли золото на этапе Кубка России по пейнтболу
Фото министерства спорта Тульской области.

Туляки взяли золото на этапе Кубка России по пейнтболу

Спортсмены заняли первое место в двух дивизионах.

С 27 по 29 апреля в Воронежской области состоялся первый этап Кубка России по пейнтболу. В соревнованиях приняли участие 18 команд, в составе которых выступили 10 спортсменов.

Тульскую область представили две команды. Спортсмены заняли первое место в двух дивизионах.

Тренируются пейнтболисты на базе спортивного комплекса «Тульский Легион».

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