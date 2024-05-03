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В Кимовске мужчина жестоко убил уснувшую коллегу: суд отправил его в колонию особого режима

В Кимовске мужчина жестоко убил уснувшую коллегу: суд отправил его в колонию особого режима

Трагедия произошла на фермерском хозяйстве в деревне Кропотово.

В Кимовске 57-летний мужчина признан виновным в убийстве, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что 27 января обвиняемый распивал алкоголь в компании 44-летней знакомой в вагончике на территории фермерского хозяйства в деревне Кропотово, где они вместе работали. Парочка поссорилась, и женщина ударила обвиняемого по лицу. Мужчина затаил обиду, дождался, пока знакомая уснет, и не менее 30 раз ударил её ножом — в шею и голову. От полученных ран потерпевшая скончалась. 

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 11 лет колонии особого режима. 

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