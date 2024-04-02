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Минстрой РФ предложил включить в ипотеку встроенную мебель
Фото с сайта ru.freepik.com.

Минстрой РФ предложил включить в ипотеку встроенную мебель

Проект поправок в закон об участии в долевом строительстве многоквартирных домов опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

При покупке квартиры на этапе строительства дома в договор можно будет также включить пункт о размещении в ней мебели. С таким предложением выступил Минстрой РФ.

Условий несколько:

  • мебель должна быть встроенной, то есть не подлежать перемещению — крепиться к полу, стенам или потолку;
  • произведена в России или на территории стран-членов Евразийского экономического союза;
  • покупка жилья должна предполагать использование эскроу-счетов. 

Включить пункт о мебели предлагается в договор долевого участия и ипотечный кредит.

«Документ разработан в целях предоставления гражданам возможности при приобретении жилого помещения на стадии строительства включать в сумму ипотечного кредита оплату стоимости неотделимых улучшений, в том числе окон, дверей, встроенной мебели российского производства. Принятие законопроекта позволит снизить их стоимость для конечного потребителя за счет включения их цены в договор ипотеки», — полагают авторы законопроекта.

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сегодня, в 14:36 0
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