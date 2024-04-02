Минстрой РФ предложил включить в ипотеку встроенную мебель

Фото с сайта ru.freepik.com.

Проект поправок в закон об участии в долевом строительстве многоквартирных домов опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

При покупке квартиры на этапе строительства дома в договор можно будет также включить пункт о размещении в ней мебели. С таким предложением выступил Минстрой РФ.

Условий несколько:

мебель должна быть встроенной, то есть не подлежать перемещению — крепиться к полу, стенам или потолку;

произведена в России или на территории стран-членов Евразийского экономического союза;

покупка жилья должна предполагать использование эскроу-счетов.

Включить пункт о мебели предлагается в договор долевого участия и ипотечный кредит.

«Документ разработан в целях предоставления гражданам возможности при приобретении жилого помещения на стадии строительства включать в сумму ипотечного кредита оплату стоимости неотделимых улучшений, в том числе окон, дверей, встроенной мебели российского производства. Принятие законопроекта позволит снизить их стоимость для конечного потребителя за счет включения их цены в договор ипотеки», — полагают авторы законопроекта.