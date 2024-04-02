Минстрой РФ предложил включить в ипотеку встроенную мебель

При покупке квартиры на этапе строительства дома в договор можно будет также включить пункт о размещении в ней мебели. С таким предложением выступил Минстрой РФ.
Условий несколько:
- мебель должна быть встроенной, то есть не подлежать перемещению — крепиться к полу, стенам или потолку;
- произведена в России или на территории стран-членов Евразийского экономического союза;
- покупка жилья должна предполагать использование эскроу-счетов.
Включить пункт о мебели предлагается в договор долевого участия и ипотечный кредит.
«Документ разработан в целях предоставления гражданам возможности при приобретении жилого помещения на стадии строительства включать в сумму ипотечного кредита оплату стоимости неотделимых улучшений, в том числе окон, дверей, встроенной мебели российского производства. Принятие законопроекта позволит снизить их стоимость для конечного потребителя за счет включения их цены в договор ипотеки», — полагают авторы законопроекта.