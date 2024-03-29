Скончался известный автоконструктор из Новомосковска Александр Садовский

Александр Садовский – посередине, фото Российской Автомобильной Федерации

24 марта на 66-м году жизни после продолжительной болезни скончался Александр Садовский. Он был главным конструктором гоночного автомобиля «Эстония 25».

Александр Садовкий родился в Новомосковске в 1959 году. Образование конструктора получил в МАДИ. После окончания университета начал работать инженером на опытном производстве Таллинского авторемонтного завода. Именно там выпускали гоночные автомобили «Эстония». Александр Садовский также принимал участие в проектировании моделей «Эстония 21» и «24».

Фото Российской Автомобильной Федерации (РАФ)

В середине 90-х годов на Таллинском опытном авторемонтном заводе прекратился серийный выпуск гоночных автомобилей. Однако Садовский продолжал инженерно-спортивную деятельность. Как рассказали в Российской Автомобильной Федерации, в начале 2000-х он посетил несколько фирм-производителей гоночных автомобилей: Mygale, Tatuus, МСА — и по результатам поездок предложил концепцию создания бюджетного гоночного автомобиля для насыщения рынка гоночной техникой российского производства.

Александр Садовский вел каталог всех выпущенных ТОАРЗом гоночных «Эстоний», принял активное участие в создании Музея спортивной техники в Таллине, оказывал действенную помощь командам, использовавшим на соревнованиях гоночные «Эстонии».