Музейные уикенды в «Фонде искусств»: представляем программу на апрель

Мероприятия проходят в пятницу, субботу или воскресенье в течение месяца.

6 апреля в 17.00 состоится встреча в рамках проекта «Некруглые даты» -

беседа о художнике Василии Рождественском. С гостями музея поговорят о ярком представителе художественного объединения «Бубновый валет» с

методистом музея Еленой Рябовой.

7 апреля в 15.00 пройдет концерт «Кофейный блюз» тульского автора-

исполнителя Кирилла Прудцкого. Музыкальный вечер-размышление о

любви и странствиях.

14 апреля в 15.00 состоится творческий вечер Виктории Ткач, поэта,

переводчика, члена Союза российский писателей. В мероприятии также

примет участие литературный клуб «Книжкин дом» из Узловой и Валентина

Буталова, член Объединения тульских композиторов.

19 апреля в 18.00 пройдет концерт Тульской любительской хоровой

капеллы под управлением Сергея Васильева.

21 апреля в 12.00 — очередная встреча «Некруглые даты. Художник

Татьяна Назаренко». Разговор о современных жанрах, в которых работает

автор, обсуждение практики мирового искусства с методистом Ириной

Хуторной.

26 апреля в 18.00 — экспериментальный формат встреч

«Стесняюсь спросить…». Сотрудники музея ответят на все вопросы

участников об искусстве из своей практики.