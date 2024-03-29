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Музейные уикенды в «Фонде искусств»: представляем программу на апрель

Музейные уикенды в «Фонде искусств»: представляем программу на апрель

Мероприятия проходят в пятницу, субботу или воскресенье в течение месяца.

6 апреля в 17.00 состоится встреча в рамках проекта «Некруглые даты» -
беседа о художнике Василии Рождественском. С гостями музея поговорят о ярком представителе художественного объединения «Бубновый валет» с
методистом музея Еленой Рябовой.

7 апреля в 15.00 пройдет концерт «Кофейный блюз» тульского автора-
исполнителя Кирилла Прудцкого. Музыкальный вечер-размышление о
любви и странствиях.

14 апреля в 15.00 состоится творческий вечер Виктории Ткач, поэта,
переводчика, члена Союза российский писателей. В мероприятии также
примет участие литературный клуб «Книжкин дом» из Узловой и Валентина
Буталова, член Объединения тульских композиторов.

19 апреля в 18.00 пройдет концерт Тульской любительской хоровой
капеллы под управлением Сергея Васильева.

21 апреля в 12.00 — очередная встреча «Некруглые даты. Художник
Татьяна Назаренко». Разговор о современных жанрах, в которых работает
автор, обсуждение практики мирового искусства с методистом Ириной
Хуторной.

26 апреля в 18.00 — экспериментальный формат встреч
«Стесняюсь спросить…». Сотрудники музея ответят на все вопросы
участников об искусстве из своей практики.

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