Юный туляк отобрался на первенство мира по русским шашкам

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В Самарской области завершается первенство России по русским шашкам среди младших возрастов. Серьезная конкуренция была среди юношей до 11 лет, где на старт классической программы вышли 48 участников, а молниеносной программы — 63.

Отлично выступил 10-летний туляк Карим Абдулкадиров, занявший в обоих турнирах четвертое место. Спортсмен отобрался на первенство Европы и на первенство мира.

Занимается Карим под руководством тренера высшей категории Юрия Хохлова и заслуженного тренера России Бориса Оксмана.