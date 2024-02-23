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Алексей Дюмин попал под санкции Евросоюза

Алексей Дюмин попал под санкции Евросоюза

ЕС опубликовал 13-й пакет санкций против России.

Евросоюз ввел санкции против губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Об этом сообщают «РИА Новости».

Имя Алексея Дюмина указано в списке, опубликованном в официальном журнале Евросоюза.
 
Новый 13-й пакет антироссийских санкций Евросоюза включает 194 физических и юридических лица, общее число подсанкционных лиц превысило две тысячи. 

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