На ул. Макса Смирнова ограничат сквозное движение транспорта

14 февраля с 10.00 до 12.30 по ул. Макса Смирнова на участке от ул. Тимирязева до ул. Колетвинова будет ограничено сквозное движение транспорта. Об этом сообщает администрация Тулы.

Ограничения связаны с проведением ремонтных работ.