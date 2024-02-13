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На ул. Макса Смирнова ограничат сквозное движение транспорта

На ул. Макса Смирнова ограничат сквозное движение транспорта

Будьте внимательны.

14 февраля с 10.00 до 12.30 по ул. Макса Смирнова на участке от ул. Тимирязева до ул. Колетвинова будет ограничено сквозное движение транспорта. Об этом сообщает администрация Тулы.

Ограничения связаны с проведением ремонтных работ.

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