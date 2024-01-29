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Выборы президента: с 29 января туляки могут подать заявление о голосовании по месту нахождения

Выборы президента: с 29 января туляки могут подать заявление о голосовании по месту нахождения

Рассказываем, как воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель».

На выборах президента России, которые состоятся 15, 16, 17 марта 2024 года, избиратели смогут проголосовать на любом избирательном участке страны — вне зависимости от места регистрации. Чтобы воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель», необходимо заранее подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения:

  • c 29 января по 11 марта 2024 года — через портал Госуслуг, в территориальную избирательную комиссию (ТИК), МФЦ;
  • c 6 по 11 марта 2024 года — в участковую избирательную комиссию (УИК).

Председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов отметил:

— Впервые механизм «Мобильный избиратель» применялся в Тульской области ровно шесть лет назад, на выборах президента России в 2018 году. Наиболее возможностью проголосовать по месту нахождения пользуются граждане, которые в дни голосования находятся в отпуске, в командировке или работают в другом регионе России, а также студенты, которые учатся вдали от дома.

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