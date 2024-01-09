АКМ дома обыграл «Нефтяник» из Альметьевска

Фото пресс-службы АКМ.

АКМ ударно начал первый период, забросив шайбу в ворота соперника спустя 35 секунд: после точного паса Максима Лазарева отличился Иван Лапшин. Хозяева не сбавляли темп, и на 10-й минуте вынудили «Нефтяник» нарушить правила, чем удалось воспользоваться Максиму Лазареву, который точно отправил шайбу в дальний угол ворот Альметьевска. Подопечные Сергея Решетникова продолжали натиск на чужие ворота, и в одной из атак шайба удачно отскочила к Максиму Рассейкину, который броском под перекладину увеличил преимущество команды до трех шайб.

Атакующая манера сохранилась и во втором отрезке игры. На 24-й минуте Денис Почивалов прошел среднюю зону и сумел мощно бросить из-под защитника и попасть прямиком в дальнюю девятку. Счет стал 4:0 в пользу хозяев.

«Нефтяник» не собирался сдаваться, хоккеистам удалось сократить разницу в счете до трех шайб благодаря голу в большинстве, автором которого стал Кирилл Крутов. Было еще несколько опасных моментов возле ворот обоих коллективов, но цифры на табло после сирены остались теми же — 4:1.

В конце третьего периода после позиционной атаки новичок АКМ Данила Попов отобрал шайбу на чужом пятаке и отправил ее в ворота, забросив гол в дебютном матче за АКМ. 5:1 — уверенная победа туляков!

Сергей Решетников, главный тренер АКМ:

— Первый период предопределил всё. Сделали задел и довели до победы, забив в большинстве два гола. Всех тульских болельщиков с победой. Спасибо им, что они приходят в такие морозные дни и поддерживают.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил команду с победой.