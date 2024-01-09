  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. АКМ дома обыграл «Нефтяник» из Альметьевска - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
АКМ дома обыграл «Нефтяник» из Альметьевска
Фото пресс-службы АКМ.

АКМ дома обыграл «Нефтяник» из Альметьевска

5:1 — уверенная победа туляков!

АКМ ударно начал первый период, забросив шайбу в ворота соперника спустя 35 секунд: после точного паса Максима Лазарева отличился Иван Лапшин. Хозяева не сбавляли темп, и на 10-й минуте вынудили «Нефтяник» нарушить правила, чем удалось воспользоваться Максиму Лазареву, который точно отправил шайбу в дальний угол ворот Альметьевска. Подопечные Сергея Решетникова продолжали натиск на чужие ворота, и в одной из атак шайба удачно отскочила к Максиму Рассейкину, который броском под перекладину увеличил преимущество команды до трех шайб.

Атакующая манера сохранилась и во втором отрезке игры. На 24-й минуте Денис Почивалов прошел среднюю зону и сумел мощно бросить из-под защитника и попасть прямиком в дальнюю девятку. Счет стал 4:0 в пользу хозяев.

photo_2024-01-08_20-40-46.jpg

«Нефтяник» не собирался сдаваться, хоккеистам удалось сократить разницу в счете до трех шайб благодаря голу в большинстве, автором которого стал Кирилл Крутов. Было еще несколько опасных моментов возле ворот обоих коллективов, но цифры на табло после сирены остались теми же — 4:1.

В конце третьего периода после позиционной атаки новичок АКМ Данила Попов отобрал шайбу на чужом пятаке и отправил ее в ворота, забросив гол в дебютном матче за АКМ. 5:1 — уверенная победа туляков!

Сергей Решетников, главный тренер АКМ:

— Первый период предопределил всё. Сделали задел и довели до победы, забив в большинстве два гола. Всех тульских болельщиков с победой. Спасибо им, что они приходят в такие морозные дни и поддерживают.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил команду с победой.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 11:19 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
АКМхоккей

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Веневском районе Nissan рухнул с моста: пострадали 3 человека
В Веневском районе Nissan рухнул с моста: пострадали 3 человека
На ул. Хворостухина Hyundai сбил 10-летнюю девочку
На ул. Хворостухина Hyundai сбил 10-летнюю девочку
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.