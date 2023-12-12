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Молодёжка «Тулицы» одержала победу над «Ленинградкой-2»
Фото: vk.com/vc_tulitsa

Молодёжка «Тулицы» одержала победу над «Ленинградкой-2»

Первый матч 3 тура Молодёжной лиги завершился со счётом 3:1 в пользу тулячек.

Молодые волейболистки улетели из Тулы в Калининград, где сегодня стартовал 3 тур Молодёжной лиги. Первым соперником «Тулицы-2» стала молодёжка «Ленинградки» из Санкт-Петербурга.

Первый сет тулячки выиграли с большим отрывом – 25:14. Во втором удача была на стороне «Ленинградки-2» – счёт 19:25. Зато в двух последующих сетах «Тулица-2» сыграла блестяще – 25:21 и 25:18 соответственно. Итог – 3:1 в пользу молодёжки «Тулицы».

В ближайшие три дня тулячки проведут в Калининграде ещё три матча – ещё один с «Ленинградкой-2» и две встречи с «Локомотив СШОР по ИВС».

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