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В Новомосковске прошла премьера фильма о событиях 1941 года
Фото Людмилы Золотухиной

В Новомосковске прошла премьера фильма о событиях 1941 года

Одним из главных героев короткометражки стал майор Красной Армии Иван Талубьев, который в 82 года назад руководил боем за село Гремячее.

В Новомосковске состоялись праздничные мероприятия, посвященные 82-й годовщине освобождения города. Одним из знаковых событий этого дня стала премьера короткометражного фильма «Майор Талубьев. Бой за село Гремячее».

Идея создания фильма принадлежит руководителю поискового отряда «ДОН» Михаилу Владимирову и руководителю клуба реконструкции «Сталиногорск» Алексею Синцову. В съёмках приняли участие реконструкторы из Тульской и Орловской областей, а также поисковики, работающие на местах сражений Великой Отечественной войны. Почетным гостем премьеры стала внучка майора Талубьева – Ольга Анатольевна.

– Важно отметить, что наш фильм не является документальным, как многие ошибочно считают, – рассказала Myslo режиссёр Людмила Золотухина. – Несмотря на то, что в основе сюжета лежат реальные события, мы сняли игровое кино. Я бы назвала результат нашей работы фильмом-реконструкцией, хотя официально такого определения не существует.

Мы попытались воссоздать события 1941 года – поисковики и реконструкторы снимались в военной форме и одежде того времени, были подобраны локации для натурных съёмок. Наш проект – полностью некоммерческий. Все участники процесса вложились в создание фильма своим трудом, талантом и временем.

Два автомобиля военного времени нам безвозмездно предоставили их владельцы. От лица всей съёмочной группы и авторов фильма благодарю всех неравнодушных земляков за участие, а администрацию Новомосковска – за поддержку и содействие.

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Место
Тульская областьНовомосковск

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