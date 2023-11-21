Фото с сайта минспорта Тульской области

Цель забега — собрать 460 000 рублей для 6-летней Ани Шороховой, у которой ДЦП.

16 декабря в Туле впервые пройдет благотворительный полумарафон «Больше чем бег». Цель забега — собрать 460 000 рублей для 6-летней Ани Шороховой. У Ани атонически-астатическая форма ДЦП, Au-Kline syndrome, и ей необходим вертикализатор — опора для стояния.

В программе мероприятия:

детский забег на 300 м (дети 4-9 лет),

детский забег на 600 м (дети 10-15 лет),

взрослые забеги на 5 км, 10 км и 21,1 км.

Сбор участников, гостей и болельщиков в атриуме Тульского кремля. Подробности по ссылке. 0+