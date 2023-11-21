Алексей Дюмин наградил тульских медиков медалью Луки Крымского

21 ноября губернатор Алексей Дюмин наградил тульских медработников в зале Дворянского собрания. Наши врачи и медсестры оказывали помощь местному населению в разрушенном Мариуполе.
— Ваша миссия по значимости такая же, как у наших парней, которые находятся на передовой. Это, по сути, второй фронт. Как и во времена пандемии, вы вновь откликнулись на серьезный вызов, зная, что людям нужна ваша помощь. Отдельно хочу поблагодарить медиков, которые во время ваших командировок взяли на себя дополнительную нагрузку, понимая, что иначе нельзя. Вы достойно прошли это испытание, — обратился к собравшимся губернатор.
Заслуги медработников отметили медалью Луки Крымского.
Список награжденных:
- Врач ультразвуковой диагностики ГУЗ «Амбулатория п. Рассвет» Николай Васин.
- Заведующий терапевтическим отделением стационара, врач-терапевт ГУЗ «Городская больница № 11 г. Тулы» Виталий Волык.
- Старшая медицинская сестра терапевтического отделения поликлиники ГУЗ «Суворовская центральная районная больница» Юлия Галаева.
- Врач-терапевт отделения медицинской профилактики ГУЗ «Суворовская центральная районная больница» Илья Гребецкий.
- Старшая медицинская сестра общеполиклинического медицинского персонала филиала № 8 г. Новомосковск Елена Грехова.
- Врач-стоматолог лечебно-профилактического отделения филиала г. Ясногорск ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» Алёна Григорова.
- Заведующий филиалом № 8 г. Новомосковск, врач-стоматолог-терапевт общеполиклинического медицинского персонала ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» Анна Грицаюк.
- Старшая медицинская сестра анестезиолого-реанимационного отделения ГУЗ «Городская больница № 11 г. Тулы» Анастасия Гришина.
- Главная медицинская сестра общеполиклинического медицинского персонала ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» Надежда Диханова.
- Врач-терапевт терапевтического отделения ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина» Александр Егизарян.
- Фельдшер скорой медицинской помощи отделения № 1 подстанции Центрального района ГУЗ Тульской области «Территориальный центр медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи» Юрий Жидков.
- Главная медицинская сестра ГУЗ «Тульский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Наталия Ильина.
- Врач-кардиолог БИТ кардиологического отделения стационара ГУЗ «Суворовская центральная районная больница» Шахобидин Кааров.
- Старшая медицинская сестра отделения реанимации и интенсивной терапии инфекционного госпиталя ГУЗ «Городская больница № 11 г. Тулы» Надежда Климова.
- Старшая медицинская сестра отделения медаль анестезиологии и реанимации для детей ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина» Светлана Кузнецова.
- Медицинский брат палатный отделения реанимации и интенсивной терапии инфекционного госпиталя ГУЗ «Городская больница № 11 г. Тулы» Владимир Лепехин.
- Главный врач ГУЗ «Суворовская центральная районная больница» Алексей Никифоров.
- Врач-стоматолог-хирург структурного подразделения лечебно- профилактического отделения ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» Алексей Порывкин.
- Врач-анестезиолог-реаниматолог ГУЗ «Городская больница № 11 г. Тулы» Иван Прощалыкин.
- Заместитель главного врача по детству общебольничного медицинского персонала ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина» Константин Тучин.