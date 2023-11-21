Алексей Дюмин наградил тульских медиков медалью Луки Крымского

Фото Дмитрия Дзюбина

21 ноября губернатор Алексей Дюмин наградил тульских медработников в зале Дворянского собрания. Наши врачи и медсестры оказывали помощь местному населению в разрушенном Мариуполе.

— Ваша миссия по значимости такая же, как у наших парней, которые находятся на передовой. Это, по сути, второй фронт. Как и во времена пандемии, вы вновь откликнулись на серьезный вызов, зная, что людям нужна ваша помощь. Отдельно хочу поблагодарить медиков, которые во время ваших командировок взяли на себя дополнительную нагрузку, понимая, что иначе нельзя. Вы достойно прошли это испытание, — обратился к собравшимся губернатор.

Заслуги медработников отметили медалью Луки Крымского.

Список награжденных: