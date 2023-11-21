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Тульских водителей предупредили о гололедице и сильном ветре

Тульских водителей предупредили о гололедице и сильном ветре

Автомобилистов призывают быть внимательными.

Вечером 21 ноября, ночью и днем 22-го в Тульской области прогнозируется ухудшение погодных условий: местами на дорогах ожидается гололедица, порывы ветра до 10 м/с. Это может вызвать осложнение дорожно-транспортной обстановки.

Региональная Госавтоинспекция призвала водителей и пешеходов быть осторожными и внимательными.

Экипажи ДПС ГИБДД Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования, готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию. Вы можете обращаться по телефонам:

  • дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32-95-40 или 32-95-42,
  • дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54,
  • для связи через мобильное приложение (Telegram, Viber): +7-999-374-36-13,
  • телеграм-канал «Сообщи о гололеде»: +7-999-374-05-98.
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Фотограф:
сегодня, в 16:58 0
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