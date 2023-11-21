Тульских водителей предупредили о гололедице и сильном ветре

Вечером 21 ноября, ночью и днем 22-го в Тульской области прогнозируется ухудшение погодных условий: местами на дорогах ожидается гололедица, порывы ветра до 10 м/с. Это может вызвать осложнение дорожно-транспортной обстановки.

Региональная Госавтоинспекция призвала водителей и пешеходов быть осторожными и внимательными.

Экипажи ДПС ГИБДД Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования, готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию. Вы можете обращаться по телефонам: