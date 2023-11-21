Тульских водителей предупредили о гололедице и сильном ветре

Вечером 21 ноября, ночью и днем 22-го в Тульской области прогнозируется ухудшение погодных условий: местами на дорогах ожидается гололедица, порывы ветра до 10 м/с. Это может вызвать осложнение дорожно-транспортной обстановки.
Региональная Госавтоинспекция призвала водителей и пешеходов быть осторожными и внимательными.
Экипажи ДПС ГИБДД Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования, готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию. Вы можете обращаться по телефонам:
- дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32-95-40 или 32-95-42,
- дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54,
- для связи через мобильное приложение (Telegram, Viber): +7-999-374-36-13,
- телеграм-канал «Сообщи о гололеде»: +7-999-374-05-98.