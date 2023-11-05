В областной столице проходит финал «Всероссийская паркур лига»

Соревнования собрали 150 участников со всей страны, а также из Белоруссии и Казахстана.
Гостей и участников мероприятия приветствовал министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев.
- Паркур — это современное и стильное спортивное направление. Мы рады принимать на тульской земле финальный этап проекта. Желаю участникам ярких зрелищных выступлений. А мы, в свою очередь, будем способствовать развитию паркура в регионе и дальше, — сказал Дмитрий Яковлев.
Проект проходил в три этапа. Внутришкольный этап прошел в более чем 30 школах паркура в России, Белоруссии и Казахстане. В нем участвовали 1413 человек, 860 из которых справились со всеми заданиями и прошли в межрегиональный этап.
Он проводился в Туле, Томске, Краснодаре, Санкт-Петербурге и Нижнекамске. В каждом из городов участники соревновались в дисциплинах спидран и фриран в различных возрастных категориях.
Главная задача проекта — создание качественных условий для соревнований детей и подростков от 10 до 17 лет, занимающихся паркуром.