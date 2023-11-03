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Туляки завоевали медали в чемпионате и первенстве ЦФО по плаванию
Фото пресс-службы регионального министерства спорта

Туляки завоевали медали в чемпионате и первенстве ЦФО по плаванию

В Минспорта огласили список пловцов, показавших лучшие результаты.

С 29 октября по 2 ноября в Московской области прошли чемпионат и первенство ЦФО по плаванию. В соревнованиях приняли участие 850 сильнейших пловцов из 17 областей.

Спортсмены Тульской области показали следующие результаты:
 

Чемпионат

Иван Гирев – 1 место на дистанциях 200,400 метров вольным стилем, 2 место на дистанции 100 метров вольным стилем, 2 место на дистанции 50 метров баттерфляй, 3 место на дистанции 200 метров комплексное плавание.

Софья Кривилева – 2 место на дистанции 800 метров вольным стилем.

Татьяна Горбунова – 1 место на дистанции 100 метров брассом, 2 место на дистанции 200 метров брассом, 50 метров брассом.

Варвара Георгиева – 3 место на дистанции 200 метров на спине.

Александр Малетин – 1 место на дистанции 1500 метров вольным стилем.

Семен Новиков – 2 место на дистанции 1500 метров вольным стилем.

Александр Хотеенков – 3 место на дистанции 1500 метров вольным стилем.
 

Первенство


Яна Ченская – 2 место на дистанции 200 метров баттерфляем.

Варвара Георгиева – 1 место на дистанциях 50,100,200 на спине.

Александр Малетин – 1 место на дистанции 1500 метров вольным стилем.

Семен Новиков – 1 место на дистанции 800 метров вольным стилем, 2 место на дистанции 1500 метров вольным стилем.

Александр Хотеенков – 3 место на дистанции 1500 метров вольным стилем.

Лев Спанопуло – 2 место на дистанции 1500 метров вольным стилем.

Петр Зайцев – 3 место на дистанции 1500 метров вольным стилем.

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