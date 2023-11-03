Туляки завоевали медали в чемпионате и первенстве ЦФО по плаванию

Фото пресс-службы регионального министерства спорта

С 29 октября по 2 ноября в Московской области прошли чемпионат и первенство ЦФО по плаванию. В соревнованиях приняли участие 850 сильнейших пловцов из 17 областей.



Спортсмены Тульской области показали следующие результаты:



Чемпионат

Иван Гирев – 1 место на дистанциях 200,400 метров вольным стилем, 2 место на дистанции 100 метров вольным стилем, 2 место на дистанции 50 метров баттерфляй, 3 место на дистанции 200 метров комплексное плавание.



Софья Кривилева – 2 место на дистанции 800 метров вольным стилем.



Татьяна Горбунова – 1 место на дистанции 100 метров брассом, 2 место на дистанции 200 метров брассом, 50 метров брассом.



Варвара Георгиева – 3 место на дистанции 200 метров на спине.



Александр Малетин – 1 место на дистанции 1500 метров вольным стилем.



Семен Новиков – 2 место на дистанции 1500 метров вольным стилем.



Александр Хотеенков – 3 место на дистанции 1500 метров вольным стилем.



Первенство



Яна Ченская – 2 место на дистанции 200 метров баттерфляем.



Варвара Георгиева – 1 место на дистанциях 50,100,200 на спине.



Александр Малетин – 1 место на дистанции 1500 метров вольным стилем.



Семен Новиков – 1 место на дистанции 800 метров вольным стилем, 2 место на дистанции 1500 метров вольным стилем.



Александр Хотеенков – 3 место на дистанции 1500 метров вольным стилем.



Лев Спанопуло – 2 место на дистанции 1500 метров вольным стилем.



Петр Зайцев – 3 место на дистанции 1500 метров вольным стилем.