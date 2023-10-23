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В Туле прошла игра мужской Суперлиги по волейболу: фоторепортаж

В Туле прошла игра мужской Суперлиги по волейболу: фоторепортаж

Волейболисты «Белогорья» сыграли с «Югрой-Самотлор».

В Туле в рамках мужской Суперлиги по волейболу сыграли «Белогорье» из Белгорода и «Югра-Самотлор» из Нижневартовска.

Напомним, в этом сезоне «Тула-Арена» стала домашней площадкой для белгородских спортсменов. Из-за нестабильной обстановки в приграничном регионе Всероссийская федерация волейбола продлила запрет на игры в Белгороде. Команда приняла решение полностью перебраться в Тулу. 

«Белогорье» обыграло соперника со счетом 3:0 (25:17, 25:19, 25:20). Отметим, что в составе команды дебютировал лидер сборной Китая Чжан Чзинъинь.

Смотрите большой фоторепортаж с матча!

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сегодня, в 11:20 +1
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