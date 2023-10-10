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Волейболисты «Белогорья» в этом сезоне переберутся в Тулу
Фото Дмитрия Дзюбина

Волейболисты «Белогорья» в этом сезоне переберутся в Тулу

Спорткомплекс «Тула-Арена» станет домашней площадкой для белгородцев.

Волейбольный клуб «Белогорье» в этом сезоне продолжит выступать в Туле. Напомним, из-за нестабильной обстановки в приграничном регионе Всероссийская федерация волейбола продлила запрет на игры в Белгороде.

Команда приняла решение полностью перебраться в Тулу. Об этом рассказал директор клуба Сергей Тетюхин.

— Болезненным для команды и наших болельщиков является проведение домашних матчей «Белогорья» в Туле. Это не наше желание, а вынужденная мера. 

Но если в том сезоне мы практически все время возвращались сюда, в Белгород, и уже отсюда отправлялись на все выезды, то теперь ездить не будем, на время чемпионата будем базироваться там [в Туле]. Так нам логистически удобнее, до любого московского аэропорта нам 2−3 часа езды, и не будем тратить лишние ночи на поездки в поезде. В чемпионате игры будут идти через 3 дня, поэтому сильно не наездишься. Игроки, проживая и тренируясь в Туле, получат больше времени на восстановление и психологический отдых.

«Белогорье» стартует в Суперлиге уже 14 октября. Первый матч сезона пройдет на площадке «Тула-Арены» в 16.00. 

Календарь игр и билеты на них можно посмотреть на официальном сайте белгородского клуба.

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Фотограф:
сегодня, в 12:51 +3
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